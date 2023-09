Der Laver Cup 2023 steht vor der Tür. Am 22. September startet das Turnier im kanadischen Vancouver. Alexander Zverev wird in diesem Jahr jedoch nicht für das Team Europe auflaufen. Warum die deutsche Nummer Eins bei dem Turnier nicht dabei ist, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Vom 22. September bis zum 24. September duellieren wieder das Team Europe und das Team World beim Laver Cup. Das Turnier findet in diesem Jahr in der Rogers Arena im kanadischen Vancouver statt.

Laver Cup 2023, Spieler und Teilnehmer: Warum ist Alexander Zverev nicht dabei?

Mit Alexander Zverev ist der beste deutsche Tennisspieler beim Laver Cup nicht dabei. Zverev wurde für das Turnier nicht für das Team Europe nominiert. Der Top-Ten-Spieler greift stattdessen parallel beim ATP-Turnier in Chengdu an. In Chengdu feiert Zverev sein Comeback nach kurzer Verletzungspause. Im US-Open-Duell gegen Carlos Alcaraz zog sich der Deutsche nämlich eine Oberschenkelverletzung zu. Das Davis-Cup-Match gegen Bosnien-Herzegowina vor wenigen Tagen verpasst er deswegen.

Das Topgespann im europäischen Team bilden in diesem Jahr Andrey Rublev und Casper Ruud. Neben den beiden komplettieren Hubert Hurkacz, Alejandro Davidovich Fokina, Arthur Fils und Gael Monfils die Truppe von Team-Europe-Kapitän Björn Borg. Novak Djokovic und Carlos Alcaraz fehlen damit ebenfalls beim Laver Cup 2023 - und auch Stefanos Tsitsipas musste das Turnier kurzfristig absagen.

© getty Alexander Zverev geht beim Laver Cup 2023 nicht für das Team Europe an den Start.

Das Team World kann dagegen beinahe aus dem Vollem schöpfen. Einzig Alex de Minaur fehlt dem Team von John McEnroe beim Laver Cup 2023. Mit Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton und Francisco Cerundolo bietet das Team World also eine schlagkräftige Mannschaft auf.

Laver Cup 2023: Die Teams im Überblick

Team Europe Team Welt Andrey Rublev Taylor Fritz Casper Ruud Frances Tiafoe Hubert Hurkacz Tommy Paul Alejandro Davidovich Fokina Felix Auger-Aliassime Arthur Fils Ben Shelton Gael Monfils Francisco Cerundolo Björn Borg (Kapitän) John McEnroe (Kapitän) Thomas Enqvist (Vizekapitän) Patrick McEnroe (Vizekapitän)

Das letzte Mal stand Alexander Zverev 2021 beim Laver Cup im Aufgebot des Team Europe. Das Team Kapitän von Björn Borg dominierte das Turnier scheinbar nach belieben. Mit 14:1 gewannen die Europäer den Laver Cup 2021 gegen das Team World. Alexander Zverev gewann dabei sein Einzel gegen John Isner sowie ein Doppel mit Andrey Rublev. Im Doppel mit Matteo Berrettini zog er jedoch gegen John Isner und Denis Shapovalov den Kürzeren.

Laver Cup: Die Sieger im Überblick