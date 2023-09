Laver Cup 2023 heute live: Spiele, Zeitplan, Ergebnisse, Übertragung im TV und Livestream

Am heutigen Freitag startet der Laver Cup 2023. SPOX liefert Euch alle Informationen zu den heutigen Matches und erklärt Euch, wo Ihr den Laver Cup live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Der Laver Cup 2023 steht in den Startlöchern! Am heutigen Freitag, den 22. September, beginnt das prestigeträchtige Turnier im kanadischen Vancouver. Als Austragungsort des Laver Cup dient in diesem Jahr die Rogers Arena. Das Turnier startet am heutigen Freitag und endet am Sonntag, den 24. September.

Am ersten Turniertag werden vier Matches absolviert. Der Laver Cup startet am Freitag mit dem ersten Einzel. Das Match ist für 22 Uhr deutscher Zeit terminiert. Im Anschluss an das Duell folgt gleich das zweite Einzel des Tages.

Aufgrund der Zeitverschiebung beginnt die Nachtsession beim Laver Cup in diesem Jahr in Deutschland erst in den frühen Morgenstunden. Für 4 Uhr ist das dritte Einzel des Tages angesetzt. Zum Abschluss des ersten Wettkampftages steht das erste Doppel auf dem Programm.

Laver Cup 2023 heute live: Die Spiele im Überblick

Datum Duell Match Start Fr., 22.09 tba Einzel 22 Uhr Fr., 22.09 tba Einzel nach 1. Einzel Sa., 23.09 tba Einzel 4 Uhr Sa., 23.09 tba Doppel nach 3. Einzel

Laver Cup 2023 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Den Laver Cup 2023 seht Ihr in diesem Jahr live im Free-TV! Für die Übertragung des Turniers zeigt sich Eurosport zuständig. Der Sportsender startet um 22 Uhr mit der Übertragung des heutigen Wettkampftages. Auf discovery+ könnt Ihr alternativ den kostenpflichtigen Livestream von Eurosport finden.

Auch DAZN zeigt den Laver Cup am heutigen Tag live! DAZN ist mit Eurosport eine Kooperation eingegangen, die es Euch als DAZN-Kunden ermöglicht, die Übertragung von Eurosport im Livestream zu verfolgen. Den Laver Cup seht Ihr mit den DAZN-Paketen DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Ein Monats-Abo kostet bei DAZN zwischen 9,99 Euro und 44,99 Euro im Monat. Neben dem Laver Cup überträgt DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NFL, die NBA, Boxen, MMA und viele weitere Sporthighlights.

© getty Andrey Rublev führt das Team Europe an.

Laver Cup 2023: Die Teams im Überblick

Das Team Europe wird in diesem Jahr von Andrey Rublev angeführt. Er und Casper Ruud sind die einzigen Top-Ten-Spieler im Team von Björn Borg. Mit Novak Djokovic und Carlos Alcaraz fehlen dem Team Europe die aktuell wohl besten Spieler auf der Tour. Und auch Stefanos Tsitsipas ist beim Laver Cup nicht dabei, der Grieche musste den Laver Cup 2023 kurzfristig absagen, er wird von Arthur Fils ersetzt. Alexander Zverev, die deutsche Nummer Eins, ist in diesem Jahr ebenfalls nicht für das Team Europe am Start.

Das Team World bietet in diesem Jahr mit Taylor Fritz gar nur einen Top-Ten-Spieler auf. Fritz, Frances Tiafoe, Tommy Paul und Felix Auger-Aliassime bilden dennoch einen starken Kern für das Team von Kapitän John McEnroe.