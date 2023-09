Tennis, US Open: "Ein Spieler wird sterben!" Daniil Medvedev schlägt Alarm

Daniil Medvedev hat sich im Viertelfinale der US Open gegen seinen russischen Landsmann Andrey Rublev durchgesetzt. Obwohl das Match mit 6:4, 6:3, 6:4 glatt in drei Sätzen über die Bühne ging, waren beide Spieler anschließend fix und fertig.

Der Grund: die Hitze. 34 Grad in der Luft, auf dem Platz im Arthur Ashe Stadium wahrscheinlich noch ein paar Grad mehr. "Ein Spieler wird sterben und sie werden es sehen", sagte Medvedev bereits während der Partie.

Nach dem Match nahm der 27-Jährige das Thema noch einmal auf - mit sehr rotem Gesicht: "Weil wir so viel schwitzen und viele Handtücher benutzen, habe ich keine Haut mehr auf meiner Nase und hier ist es rot. Ich habe Andrey gerade in der Kabine gesehen und sein Gesicht war sehr rot. Und das liegt auch nicht an der Sonne. Das sagt alles! Wir haben alles da draußen gelassen."

"Die Frage ist: Wie weit können wir gehen? Vielleicht könnten wir fünf Sätze durchhalten und würden am nächsten Tag ein wenig kämpfen und es wäre in Ordnung. Oder aber es geht uns wie Yibing Wu in Washington", so der Russe. Der Chinese war Anfang August während eines Spiels aufgrund der Hitze zusammengebrochen.

Medvedev dachte deshalb laut darüber nach, was man tun könnte. Beispielsweise bei zu großer Hitze nur noch drei statt fünf Gewinnsätze spielen?

"Ich bin mir nicht sicher, was wir tun können. Wir können das Turnier nicht für vier Tage unterbrechen, denn das würde alles ruinieren: Fernsehen, verkaufte Tickets, alles. Könnten wir bei solchen Bedingungen auf drei Sätze zurückgehen? Da würden einige Jungs nicht glücklich sein, wenn sie die ersten beiden verloren haben. Dann ist das Match vorbei und du kannst nicht zurückkommen", so der US-Open-Champion von 2021.

Medvedev bekommt es im Halbfinale mit Carlos Alcaraz aus Spanien zu tun, der im Viertelfinale Alexander Zverev ausschaltete. Im zweiten Semifinale trifft Lokalmatador Ben Shelton auf den Serben Novak Djokovic.