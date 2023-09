ATP Finals 2023: Teilnehmer, Spieler, Zeitplan, Datum, Ort, Preisgeld, Übertragung im TV und Livestream

Ein großes Tennis-Turnier steht in diesem Jahr noch an: Die ATP Finals 2023. Wer die Teilnehmer sind, wann und wo das Ganze stattfindet, wie hoch das Preisgeld ausfällt, und wo Ihr den Jahresabschluss im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Zum Ende jedes Tennisjahres messen sich die besten Spieler und Doppel-Teams der Saison traditionell bei den ATP Finals, so auch in diesmal. Zum insgesamt 54. Mal (Einzel) bzw. 49. Mal (Doppel) wird das ATP-Turnier nun ausgetragen.

ATP Finals 2023: Datum, Ort, Datum

Die ATP Finals finden in diesem Jahr in Turin, Italien, statt, und zwar vom 12. bis zum 19. November 2023. Gespielt wird auf den Indoor-Plätzen des Pala Alpitour, einer Mehrzweckhalle im Süden der Stadt.

So viel zu den Rahmenbedingungen. Aber: Wie werden die Teilnehmer bestimmt? Wer hat sich bereits qualifiziert? Wie sieht der Zeitplan aus? Und wo wird der Spaß übertragen? Das erklärt dieser Artikel.

ATP Finals 2023: Teilnehmer, Spieler

Für das letzte Turnier des Jahres qualifizieren sich die besten acht Spieler bzw. Doppel-Teams der Saison plus zwei Ersatzspieler bzw. ein Ersatzteam, falls jemand abspringt oder ausfällt. Nach diesen Kriterien wird ausgewählt (Bei mehr als acht Spielern/Teams werden die Spieler/Teams, die in der Auswahlreihenfolge weiter unten stehen, zu Ersatzspielern/-teams):

Die besten sieben Spieler/Teams im ATP-Ranking qualifizieren sich. Bis zu zwei Grand-Slam-Gewinner (mit ATP-Ranking von 8-20) qualifizieren sich. Der achtbeste Spieler/ das achtbeste Team im ATP-Ranking qualifiziert sich.

Und was bedeutet das in diesem Jahr? Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: 20. September 2023) sind im Einzel Novak Djokovic, Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev bereits sicher qualifiziert. Die Nächstplatzierten müssen noch zittern:

ATP Finals 2023: Die Top-10 im Ranking

Rang Spieler Pkt. 1 Novak Djokovic* 11545 2 Carlos Alcaraz* 8535 3 Daniil Medvedev* 7280 4 Stefanos Tsitsipas 4615 5 Holger Rune 4605 6 Andrey Rublev 4515 7 Jannik Sinner 4420 8 Taylor Fritz 3955 9 Casper Ruud 3525 10 Alexander Zverev 3280

*bereits für die ATP Finals qualifiziert.

© getty Novak Djokovic ist bereits sicher für die ATP Finals qualifiziert.

ATP Finals 2023: Modus, Zeitplan

Eröffnet wird das Turnier mit einer Gruppenphase, in der die acht Spieler bzw. Doppel-Teams in jeweils zwei Vierergruppen unterteilt werden, in denen alle gegen alle antreten. Die besten zwei jeder Gruppe ziehen anschließend in das Halbfinale ein. Bis einschließlich zum Finale gilt: wer zuerst zwei Sätze holt, hat das Match gewonnen.

An jedem Turniertag gibt es eine Morgen- und eine Abendsession, wo jeweils ein Einzel und ein Doppel ausgetragen werden. Pro Tag finden insgesamt also vier Matches statt (mit Ausnahme des Finaltags). Hier habt Ihr den Zeitplan im Überblick:

Gruppenphase: 12. November - 17. November

Halbfinale: 18. November

Finale: 19. November

ATP Finals 2023: Übertragung im TV und Livestream

In diesem Jahr ist die Übertragungssituation der ATP-Turniere ein wenig kompliziert, manche werden von Sky, manche von DAZN übertragen. Bei der 1000er-Serie und bei den Nitto ATP Finals zumindest ist es aber ganz einfach: Sky ist für die Ausstrahlung aller Matches verantwortlich. Wenn Ihr Djokovic und Co. im November also in Aktion sehen möchtet, ist der Pay-TV-Sender die richtige Anlaufstelle.

Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn Ihr zum Livestream greift - hier könnt Ihr das Sky-Programm auf den Plattformen SkyGo und WOW empfangen. Beide Varianten sind kostenpflichtig.

© getty Auch Carlos Alcaraz hat seinen Platz schon sicher.

ATP Finals 2023: Liveticker bei SPOX

Einige der Matches werdet Ihr auch bei uns im Liveticker verfolgen können. Schaut einfach in unserem Kalender vorbei, dort könnt Ihr immer sehen, was für Veranstaltungen wir tickern.

ATP Finals 2023: Preisgeld im vergangenen Jahr

Die Preisgelder für dieses Jahr wurden bislang noch nicht bekanntgegeben, allerdings können wir einen Blick auf das vergangene Jahr werfen. Hier sind die Prämien aus 2022, im Doppel gilt der Betrag für das gesamte Team: