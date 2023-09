Nach seinen Siegen in den ersten drei Runden steht Alexander Zverev im Achtelfinale der US Open. Doch auf wen könnte der Deutsche im Turnierverlauf noch treffen?

Auf wen könnte Alexander Zverev im Verlauf der US Open noch treffen? Hier bekommt Ihr die Antwort.

Alexander Zverev, Turnierbaum: Die möglichen Gegner des Deutschen auf dem Weg ins Finale bei den US Open

Nach seinen Siegen gegen Aleksandar Vukic, Daniel Altmaier und Grigor Dimitrov in den ersten Runden steht Zverev schon sicher im Achtelfinale. Dort ist auch schon sein Gegener bekannt. In der Runde der letzten 16 trifft er auf den an ATP-Weltranglistenposition sechs liegenden Italiener Jannik Sinner.

Alexander Zverev, Turnierbaum: Das Achtelfinale

Runde Datum Gegner Achtelfinale 04.09.2023 Jannik Sinner

Alexander Zverev, Turnierbaum: Das Viertelfinale

Im Viertelfinale könnte dann der nächste Brocken warten. Zverev wird, sollte das Duell gegen Sinner gewinnen, entweder gegen den an Platz eins gesetzten Carlos Alcaraz (Spanien) oder den Italiener Matteo Arnaldi (61) treffen.

Runde Datum Gegner Viertelfinale 06.09.2023 Alcaraz/Arnaldi

Alexander Zverev, Turnierbaum: Das Halbfinale

Solle auch dieses Match siegreich für den Deutschen enden, stünde Zverev im Halbfinale. Dort könnten mit Daniil Medvedev (Russland/3) oder Andrey Rublev (Russland/8) dann die nächsten Top-Ten-Spieler warten. Diese müssen allerdings zunächst ihre Achtelfinals gegen Alex de Minaur (Australien/13) bzw. Jack Draper (Großbritannien/123) gewinnen, welche logischerweise ebenfalls mögliche Gegner Zverevs im Halbfinale sein könnten.

Runde Datum Gegner Halbfinale 08.09.2023 Medvedev/Rublev/Draper/de Minaur

Alexander Zverev, Turnierbaum: Das Finale

Für ein potenzielles Finale kommen ebenfalls nur noch vier Spieler als Gegner in Frage. Großer Favorit ist hier ganz klar Nocak Djokovic (Serbien/2), welcher in seinem Viertelfinalmatch dem US-Amerikaner Tayor Fritz gegenübersteht. Im zweiten Viertelfinale dieser Turnierbaum-Hälfte kommt es zum Duell der Lokalmatadoren zwischen Frances Tiafoe (10) und Ben Shelton (47).

Runde Datum Gegner Finale 10.09.2023 Djokovic/Fritz/Tiafoe/Shelton

© getty

Alexander Zverev heute live bei den US Open: Termine, Zeitplan

Los ging das Turnier am Montag, den 28. August, bis zum 10. September geht es im Einzel der Männer zur Sache.