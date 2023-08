ATP-Masters in Toronto: Herbe Klatsche für Alexander Zverev in Runde zwei

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in Toronto schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Der an Nummer 13 gesetzte Hamburger verlor gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina nach einer vor allem im ersten Durchgang schwachen Leistung 1:6, 2:6.

Im Gegensatz zu Montreal, wo Zverev 2017 triumphierte, bleibt Toronto für den 26-Jährigen ein schlechtes Pflaster. Das Turnier wechselt jährlich zwischen den beiden Metropolen.

Gegen Davidovich Fokina fand Zverev überhaupt nicht ins Match. Einem völlig missglückten Überkopfschlag im ersten Aufschlagspiel folgten zwei Doppelfehler nacheinander - das erste Break ging zu Null an den Spanier. Zwar gelang dem Hamburger beim nächsten eigenen Service der erste Spielgewinn, dabei blieb es jedoch. Nach nur 24 Minuten war der erste Satz dahin.

Auch im zweiten Satz wollte Zverev trotz leichter Verbesserung bei der Fehlerquote wenig gelingen. Der Weltranglisten-16. ließ sich vom Spanier, der in den bisherigen drei Duellen mit Zverev keinen einzigen Satzgewinn verbuchen konnte, erneut doppelt breaken und gab auch den zweiten Durchgang in nur 38 Minuten ab. Auf Davidovich Fokina wartet im Achtelfinale der an Nummer drei gesetzte Casper Ruud aus Norwegen.