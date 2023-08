Alexander Zverev vs. Daniel Altmaier: US Open heute im Liveticker

In der zweiten Runde der US Open treffen heute Alexander Zverev und Daniel Altmaier aufeinander. SPOX begleitet Euch per Liveticker durch die Partie.

In der zweiten Runde der diesjährgen US Open kommt es direkt zu einem deutschen Duell: Alexander Zverev trifft auf Landsmann Daniel Altmaier.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

US Open, 2. Runde 1. Satz 2. Satz 3. Satz 4. Satz 5. Satz Alexander Zverev (GER/12) Daniel Altmaier (GER)

Alexander Zverev vs. Daniel Altmaier: Vor Beginn

Vor Beginn: Daniel Altmaier will sich gegen Zverev sicherlich nicht den Schneid abkaufen lassen. In seiner ersten Runde setzte er sich in vier Sätzen gegen den Franzosen Constant Lestienne durch (6:7, 6:3, 6:1, 6:2).

Vor Beginn: Alexander Zverev geht beim heutigen Match gegen Daniel Altmaier als Favorit ins deutsche Duell. In der ersten Runde konnte die Nummer zwölf der Welt in drei Sätzen gegen den Australier Aleksandar Vukic gewinnen (6:4, 6:4, 6:4).

Vor Beginn: Willkommen zum Liveticker der Begegnung Alexander Zverev vs. Daniel Altmaier in der zweiten Runde der US Open.

Alexander Zverev vs. Daniel Altmaier: US Open heute im TV und Livestream

Die Partie der beiden Deutschen wird leider heute nicht im Free-TV laufen. Und auch kein Pay-TV-Sender stellt das heutige Match zur Verfügung. Allerdings bietet der Anbieter Sportdeutschland.tv einen Livestream an. Dieser ist jedoch nur in Verbindung mit einem kostenpflichtigen Abonnement empfangbar.

Alexander Zverev vs. Daniel Altmaier: Termine, Zeitplan der US Open

Los ging das Turnier am Montag, den 28. August, bis zum 10. September geht es im Einzel der Männer zur Sache.