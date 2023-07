Wimbledon, Tag 3: Zverev wartet vergebens, Korpatsch siegt - Aus für Maria und Hanfmann - Thiem verliert Thriller

Nach einem verregneten Dienstag lief auch der Mittwoch in Wimbledon alles andere als planmäßig. Aus deutscher Sicht sorgte Tamara Korpatsch für ein überraschendes Erfolgserlebnis. Dagegen wurde Alexander Zverev wieder enttäuscht.

Zverev hat auch am Mittwoch vergeblich auf den Beginn seines Auftaktmatches bei den 136. All England Championships gewartet. Ursprünglich hätte der Hamburger bereits am Dienstag gegen den Qualifikanten Gijs Brouwer (Niederlande) spielen sollen, wegen des anhaltenden Regens musste das Duell um einen Tag verlegt werden. Weil es am Mittwoch wegen erneuter Niederschläge ebenfalls zu Verzögerungen kam, hätte Zverevs Match nach dem Fünf-Satz-Krimi zwischen Dominic Thiem (Österreich) und Stefanos Tsitsipas (Griechenland) zu spät begonnen. Zuvor war auch das spät angesetzte Erstrundenmatch von Jule Niemeier auf Donnerstag verschoben worden. Wegen der Verspätungen durch die Regenunterbrechungen waren am Mittwoch zahlreiche spät angesetzte Matches abgesagt worden. Davon betroffen war auch die Zweitrundenpartie des Nürnbergers Maximilian Marterer gegen Michael Mmoh (USA). Derweil zogen die Topfavoriten Novak Djokovic und Iga Swiatek ungefährdet schon in die dritte Runde ein.

© getty Wimbledon: Premiere für Tamara Korpatsch Tamara Korpatsch aus Hamburg hat bei den 136. All England Championships zum ersten Mal in ihrer Karriere die zweite Runde bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Die 28 Jahre alte Nummer 122 der Weltrangliste, die nachträglich als "lucky loser" ins Hauptfeld gerückt war, besiegte Carol Zhao aus Kanada 1:6, 6:4, 6:2. In der Qualifikation hatte Korpatsch das entscheidende Match gegen das russische Super-Talent Mirra Andrejewa verloren. In der zweiten Runde trifft sie bei ihrer fünften Grand-Slam-Teilnahme nun etwas überraschend auf die Serbin Natalija Stevanovic, die 6:2, 6:3 gegen die an Nummer 18 gesetzte Karolina Pliskova aus Tschechien gewann.

© getty Wimbledon: Hanfmann verpasst große Überraschung Nach langer Wartezeit hat Yannick Hanfmann eine große Überraschung verpasst. Der 31 Jahre alte Karlsruher musste sich am Mittwoch bei der Fortsetzung seines unterbrochenen Erstrundenmatches gegen den Weltranglisten-Neunten Taylor Fritz (USA) mit 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 3:6 geschlagen geben. Hanfmanns Auftaktmatch im All England Club hatte bereits am Montag begonnen, war dann aber wegen einsetzender Dunkelheit im fünften Satz unterbrochen worden. Tags darauf konnte die Partie aufgrund von Regen in London nicht fortgesetzt werden. Auch am Mittwoch sorgten Niederschläge immer wieder für Verzögerungen, bevor die Partie bei einer Spielzeit von 2:47 Stunden wieder aufgenommen wurde. Nach genau drei Stunden verwandelte dann der favorisierte US-Amerikaner seinen ersten Matchball zum Sieg, Hanfmann konnte nichts mehr entgegensetzten. "Ich bin schon enttäuscht, das war heute ein bisschen zu kurz", sagte Hanfmann, nachdem die Neuaufnahme nur 13 Minuten gedauert hatte. Der Karlsruher, der im Alter von 31 Jahren seine bisher beste Saison spielt und bis auf Rang 45 der Weltrangliste vorgestoßen ist, trauerte seinen verpassten Chancen im vierten Satz hinterher, "schade, dass ich die nicht genutzt habe". Stattdessen habe Fritz ab dem 2:2 deutlich an Sicherheit beim Aufschlag und der Vorhand gewonnen. Zuletzt hatte sich Hanfmann mit seinem Halbfinaleinzug beim ATP-Turnier auf Mallorca in guter Form auf Rasen gezeigt. In Wimbledon hatte er es bislang erst einmal ins Hauptfeld geschafft, 2021 war er ebenfalls in der ersten Runde gescheitert.

© imago images Wimbledon: Maria in der ersten Runde gescheitert Im Vorjahr überraschend im Halbfinale, diesmal gleich draußen: Tatjana Maria ist bei den 136. All England Championships bereits in der ersten Runde gescheitert. Die 35-Jährige unterlag der zwei Jahre jüngeren Rumänin Sorana Cirstea, die sie 2022 in der zweiten Runde noch in drei Sätzen besiegt hatte, 1:6, 6:2, 3:6. "Ich bin schon ein bisschen traurig, dass es so früh zu Ende ist", aber was sie im Vorjahr erreicht habe, "das wird mir immer bleiben", sagte Maria. Im fünfte Duell mit der Nummer 37 der Weltrangliste lag die im WTA-Ranking auf Platz 62 geführte Maria schnell 1:5 zurück, nach einer knapp einstündigen Regenpause war auch der erste Satz weg. Nach einer zweiten Regen-Unterbrechung spielte sie stabiler, dann dominierte wieder die deutlich aktivere Rumänin. Nach 1:37 Stunden Spielzeit verwandelte Cirstea ihren ersten Matchball.