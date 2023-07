Die Wimbledon Championships 2023 sind im vollen Gange. Zu den Topfavoriten auf den Grand-Slam-Titel bei den Männern zählen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz. Doch wann können die beiden Superstars in Wimbledon aufeinandertreffen? SPOX hat für Euch die Antwort.

Am 3. Juli startete mit den Wimbledon Championships das wichtigste Tennisturnier des Jahres. In Wimbledon dominierte in den vergangenen Jahren bei den Männern vor allem einer: Novak Djokovic. Djokovic gewann die vergangenen vier Wimbledon-Titel im Einzel. In diesem Jahr ist der Serbe beim Grand-Slam-Turnier in London an Nummer zwei gesetzt. Die Setzliste führt nämlich das spanische Ausnahmetalent Carlos Alcaraz an.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wann Novak Djokovic und Carlos Alcaraz in Wimbledon aufeinandertreffen können.

Wimbledon 2023, Turnierbaum: Wann trifft Novak Djokovic auf Carlos Alcaraz?

Die beiden Topfavoriten auf den Turniersieg in Wimbledon, Novak Djokovic und Carlos Alcaraz, sind in diesem Jahr die Nummer eins und zwei der Setzliste. Somit können sich die beiden erst im Finale des Grand-Slam-Turniers im All England Tennis Club in London begegnen. Das Einzelfinale der Männer ist in diesem Jahr für den 16. Juli angesetzt.

Wimbledon 2023: Der Weg von Novak Djokovic ins Finale

Runde Gegner Ergebnis 1. Runde Pedro Cachin 6:3, 6:3, 7:6 (4) 2. Runde Jordan Thompson 6:3, 7:6 (4), 7:5 3. Runde Stanislas Wawrinka 6:3, 6:1, 7:6 (5) 4. Runde Hubert Hurkacz 7:6 (8), 7:6 (8), 7:5, 4:6 Viertelfinale Andrey Rublev 4:6, 6:1, 6:4:, 6:3 Halbfinale Jannik Sinner - Finale tbd -

In Wimbledon zeigte Titelverteidiger Novak Djokovic bislang gute Leistungen. Keinen einzigen Satz gab der Serbe in den ersten drei Runden des Grand-Slam-Turniers ab. Pedro Cachin, Jordan Thompson und Stan Wawrinka ließ der "Joker" letztendlich keine Chance. Gegen den Polen Hubert Hurkacz im Achtelfinale und den Russen Andrey Rublev im Viertelfinale verlor er jeweils einen Satz.

© getty Carlos Alcaraz könnte in diesem Jahr seinen ersten Wimbledon-Titel holen.

Im Halbfinale von Wimbledon wartet auf den Serben der an Nummer acht gesetzte Jannik Sinner. Der Italiener hatte sich im Viertelfinale in 3:1-Sätzen gegen Roman Safiullin durchgesetzt. Im Endspiel des Tennisturniers könnte Djokovic anschließend auf den Senkrechtstarter Carlos Alcaraz treffen. Dieser muss sich heute jedoch erst einmal im Viertelfinale gegen Holger Rune beweisen.

Wimbledon 2023: Der Weg von Carlos Alcaraz ins Finale

Runde Gegner Ergebnis 1. Runde Jeremy Chardy 6:0, 6:2, 7:5 2. Runde Alexandre Muller 6:4, 7:6 (2), 6:3 3. Runde Nicolas Jarry 6:3, 6:7 (6), 6:3, 7:5 4. Runde Matteo Berrettini 3:6, 6:3, 6:3, 6:3 Viertelfinale Holger Rune 7:6 (3), 6:4, 6:4 Halbfinale Daniil Medvedev - Finale tbd -

Carlos Alcaraz hatte in den ersten Runden der diesjährigen Wimbledon-Championships im Vergleich zu Novak Djokovic ein wenig mehr Mühe. Nach glatten Dreisatzsiegen gegen Jeremy Chardy und Alexandre Muller, musste Alcaraz im Match gegen Nicolas Jarry seinen ersten Satzverlust des Turniers hinnehmen. In der 4. Runde gewann der junge Spanier gegen Matteo Berrettini, der in der 3. Runde noch Alexander Zverev aus dem Turnier warf.

Als nächstes wartet in Wimbledon auf den an Nummer eins gesetzten Carlos Alcaraz der Russe Daniil Medvedev, der im Gegensatz zu dem jungen Spanier mit viel Mühe das Halbfinale erreichte.

Wimbledon 2023: Der Turnierplan im Überblick

1. Runde: 3. und 4. Juli 2023

3. und 4. Juli 2023 2. Runde: 5. und 6. Juli 2023

5. und 6. Juli 2023 3. Runde: 7. und 8. Juli 2023

7. und 8. Juli 2023 4. Runde: 9. und 10. Juli 2023

9. und 10. Juli 2023 Viertelfinale: 11. Juli (Einzel Frauen) und 12. Juli (Einzel Männer)

11. Juli (Einzel Frauen) und 12. Juli (Einzel Männer) Halbfinale: 13. Juli (Einzel Frauen) und 14. Juli (Einzel Männer)

13. Juli (Einzel Frauen) und 14. Juli (Einzel Männer) Finale Einzel: 15. Juli (Frauen) und 16. Juli (Männer)

15. Juli (Frauen) und 16. Juli (Männer) Finale Doppel: 13. Juli (Mixed), 15. Juli (Männer) und 16. Juli (Frauen)

Wimbledon, Männer: Die Sieger der vergangenen Jahre