Das Traumfinale steht: Bei Wimbledon kämpfen heute Carlos Alcaraz und Novak Djokovic um die Rasenkrone. Wo Ihr das Endspiel heute im Free-TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Endlich ist es soweit, bei Wimbledon geht es heute um den dritten Grand Slam des Jahres. Das Finale hätte man sich kaum besser ausmalen können. Die Nummer eins der Welt, Carlos Alcaraz, trifft auf die Nummer zwei und den amtierenden Titelträger, Novak Djokovic. Um 15 Uhr soll es auf dem Center Court losgehen.

Zuerst hat der Djoker sein Ticket für das Finale gelöst, er setzte sich mit 6:3, 6:4 und 7:6 gegen Jannik Sinner durch. Ein paar Stunden später folgte dann auch Alcaraz - der Spanier hatte im 6:3, 6:3, 6:3 keine Probleme mit Daniil Medvedev.

Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic: Head to Head

Name Novak Djokovic Carlos Alcaraz Weltrangliste 2 1 Siege direkte Duelle 1 1 Alter 36 20 Herkunft Serbien Spanien Größe 188 cm 183 cm Profidebüt 2003 2018 Siege/Niederlagen in 2023 27/4 40/4 Titel in 2023 3 5 Siege/Niederlagen Karriere 1058/210 130/35 Titel Karriere 94 11

Wo Ihr das Duell heute live im TV und Livestream sehen könnt? Das verrät dieser Artikel!

© getty Novak Djokovic hat sich im Halbfinale gegen Jannik Sinner durchgesetzt.

Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic heute live: Wo läuft das Wimbledon Finale im Free-TV und Livestream?

Im Finale ändert sich nichts an den Übertragungsrechten, was bedeutet, dass das Endspiel heute nicht im Free-TV laufen wird. Stattdessen strahlt Sky wie schon bei allen anderen Matches von Wimbledon auch das Finale zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic live und exklusiv in voller Länge. Auf zwei Kanälen läuft das Endspiel ab 14.45 Uhr auf dem heiligen Rasen: Sport Tennis und Sky Sport Top Event.

Darüber hinaus bietet Sky auch einen Livestream an, den Ihr via SkyGo oder WOW aber ebenfalls nur gegen eine Gebühr empfangen könnt.

Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic: Wimbledon Finale heute im Liveticker

Auch bei SPOX verpasst Ihr natürlich kein Spiel des Winbledon-Finales 2023. Klickt einfach auf den folgenden Link:

Hier geht's zum Liveticker des Finales zwischen Carlos Alcaraz und Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic heute live: Wichtigste Infos

Match: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic

Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic Runde: Finale

Finale Ort: Wimbledon, London

Wimbledon, London Uhrzeit: 15 Uhr

15 Uhr TV: Sky

Livestream: SkyGo , Wow

, Liveticker: SPOX

Wimbledon 2023: Die Sieger der vergangenen Jahre