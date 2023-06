Es steht fest: Im Finale der French Open stehen sich Novak Djokovic und Casper Ruud gegenüber. Aber wann steigt das Endspiel? Das verrät Euch dieser Artikel!

Novak Djokovic setzte sich im ersten Halbfinale 6:3, 5:7, 6:1, 6:1 gegen den ab dem dritten Satz von Wadenproblemen geplagten Carlos Alcaraz durch. Damit steht der Serbe kurz davor, alleiniger Grand-Slam-Rekordsieger zu werden. Im späteren Match des Tages besiegte Casper Ruud ohne Probleme Alexander Zverev 6:3, 6:4 und 6:0 in drei Sätzen.

Traditionell wird das Endspiel auf dem Court Philippe Chatrier, dem Center Court der Tennisanlage Stade Roland Garros im 16. Arrondissement von Paris ausgetragen. Benannt ist es nach einem ehemaligen französischen Tennisspieler und -funktionär.

French Open: Wann findet das Finale zwischen Novak Djokovic und Casper Ruud statt?

Aber wann steht denn nun das Endspiel an? Allzu lange müssen wir uns bis zum Finale nicht gedulden: Noch an diesem Wochenende wird sich entscheiden, ob Djokovic oder Ruud die Sandplatzkrone an sich reißt. Am Sonntag, den 11. Juni wird es auf dem Court Philippe Chatrier zur Sache gehen. Um 15 Uhr wird dort aufgeschlagen.

© getty Alexander Zverev unterlag Casper Ruud im Halbfinale.

French Open, Finale der Männer: Novak Djokovic vs. Casper Ruud im TV und Livestream

Glück gehabt: Wie schon das gesamte Turnier könnt Ihr auch das Finale der French Open im Free-TV sehen. Eurosport geht um 14.30 Uhr mit Matchball Becker auf Sendung, ab 15 Uhr läuft auf dem Sportsender dann die Action auf dem Platz. Alternativ könnt Ihr das Programm auch streamen, unter anderem auf der kostenpflichtigen Plattform discovery+.

Dank einer Kooperation ist DAZN eine weitere Anlaufstelle. Beim Streamingdienst habt Ihr rund um die Uhr Zugriff auf das Programm der Kanäle Eurosport 1 und 2. Das Ganze kostet zwischen 9,99 Euro und 39.99 Euro - je nach Paket. Zur Auswahl stehen DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

French Open, Finale der Männer: Novak Djokovic vs. Casper Ruud im Liveticker

Auch bei SPOX werden wir Euch selbstredend auf dem Laufenden halten, was das Finale von Roland Garros angeht. Klickt Euch einfach in unsere Liveticker-Übersicht, dort werden wir den Ticker zum Match listen.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

