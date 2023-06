Als Belohnung für den Turniersieg bei den French Open bekommen der Sieger und die Siegerin ein Preisgeld. Wie hoch dieses ist, erfahrt Ihr hier.

Die French Open gelten seit dem 28. Mai als eröffnet. Seitdem finden auf den Sandplätzen in Paris tagtäglich Einzel-, Doppel- und Mixed-Matches auf höchstem Niveau statt. Tagtäglich scheiden damit auch zahlreiche Spielerinnen und Spieler aus, bis für die Finalspiele am 10. und 11. Juni nur noch die Besten übrig bleiben.

Beim zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres stehen nicht nur eine Menge Prestige, Anerkennung und Weltranglistenpunkte auf dem Spiel, es wird auch um Preisgeld gekämpft.

Wie viel Geld der Sieger und die Siegerin der French Open bekommen, erfahrt Ihr im folgenden Absatz.

French Open 2023, Preisgeld: Wie viel bekommen der Sieger und die Siegerin?

Die French Open zählen zu den wichtigsten Turnieren im Tenniskalender und werden dementsprechend auch monetär belohnt. Bei der diesjährigen 122. Auflage werden ganze 49,6 Millionen Euro an die Spielerinnen und Spieler ausgeschüttet. Das bedeutet einen Anstieg von 12,3 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr.

Der Sprung ist in jeder Runde spürbar. So kriegt man für das Aus in der ersten Runde 69.000 anstelle von 62.000 Euro (2022). Auch die Sieger haben, was das Finanzielle betrifft, noch mehr Grund zur Freude. Für Platz eins bei den French Open erhält man nun bereits 2,3 Millionen statt 2,2 Millionen Euro.

Doch nicht nur das Hauptfeld profitiert vom höheren Preisgeld, bereits in der Qualifikation wurden beträchtliche Summen verteilt - 11,8 Prozent mehr als im Vorjahr.

Das Preisgeld für das siegreiche Doppel beläuft sich auf jeweils 590.000 Euro. Die Finalisten bekommen mit 295.000 Euro ebenfalls eine respektable Summe. Immerhin 17.000 Euro dürfen sich die Paare teilen, die in der ersten Runde ausscheiden.

Bei den Mixed-Teams wandern 122.000 Euro an die Sieger, für das Aus in der ersten Runde bekommt man 5.000 Euro.

Runde Preisgeld pro Spieler:in (Einzel) Sieger 2.300.000 Finalist 1.150.000 Halbfinale 630.000 Viertelfinale 400.000 Achtelfinale 240.000 3. Runde 142.000 2. Runde 97.000 1. Runde 69.000

Tennis - French Open 2023: Der Turnierplan im Überblick

1. bis 3. Runde: 28. Mai bis 5. Juni

28. Mai bis 5. Juni Viertelfinale: 6. und 7. Juni

6. und 7. Juni Halbfinale: 8. und 9. Juni

8. und 9. Juni Mixed-Finale: 8. Juni

8. Juni Frauen-Finale: 10. Juni

10. Juni Männerdoppel-Finale: 10. Juni

10. Juni Frauendoppel-Finale: 11. Juni

11. Juni Männer-Finale: 11. Juni

© getty Rafael Nadal holte sich im vergangenen Jahr bei den French Open nicht nur seinen 22. Grand-Slam-Titel seiner Karriere, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 2,2 Millionen Euro ab.

Tennis - French Open 2023: Die Sieger und Siegerinnen des vergangenen Jahres