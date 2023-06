Boss Open 2023: Termine, Zeitplan, Übertragung und Teilnehmer bei ATP in Stuttgart

Ab dem heutigen Montag starten die Boss Open 2023. Hier erfahrt Ihr, wie es um den Terminplan beim ATP-Turnier in Stuttgart bestimmt ist, welche Teilnehmer am Start sind und wo es übertragen wird.

Die French Open sind erst seit einem Tag zu Ende, da steht auch schon das nächste Tennis-Turnier in den Startlöchern. Mit dem ATP-Turnier in Stuttgart, den Boss Open 2023, startet offiziell die Rasen-Saison.

Boss Open 2023: Die Termine des ATP-Turniers in Stuttgart

Die Boss Open 2023 finden zwischen Montag, dem 12.06.2023, und Sonntag, dem 18.06.2023 statt. Bereits am Wochenende vom 10.06. bis zum 11.06. wurden die Qualifikationsrunden für das Stuttgarter ATP-Turnier ausgetragen. Der offizielle Start ist jedoch der heutige Montag.

Am Montag (12.06.) und Dienstag (13.06.) werden die Sechzehntelfinals ausgetragen, an den beiden darauffolgenden Tagen (Mittwoch, 14.06. und Donnerstag, 15.06.) geht es dann mit den Achtelfinals weiter. Dort greifen dann auch zum ersten Mal die von 1 bis 4 gesetzten Spieler ins Turnier ein.

Das Viertelfinale wird am Freitag (16.06.) ausgetragen. Nach den Halbfinals am Samstag (17.06.) findet am Sonntag (18.06.) das Finale statt.

Boss Open 2023: Diese Spieler nehmen teil

Mit Stefanos Tsitsipas (Griechenland/5), Taylor Fritz (USA/8), Frances Tiafoe (USA/12) und Hubert Hurkacz (Polen/14) haben vier Spieler aus den Top-15 der ATP-Weltrangliste ihre Zusage für das Turnier in Stuttgart erteilt. Diese vier Akteure werden, wie bereits erwähnt, erst ab dem Achtelfinale eingreifen.

Darüber hinaus sind mit den Italienern Matteo Berrettini (21) und Lorenzo Musetti (17), dem US-Amerikaner Tommy Paul (16), dem Australier Nick Kyrgios (25) und dem Kanadier Denis Shapovalov (29) weitere sehr bekannte Gesichter im Hauptfeld vertreten.

Aus deutscher Sicht hätte eigentlich auch Alexander Zverev mitwirken sollen. Die Veranstalter der Boss Open 2023 berücksichtigten den 26-Jährigen extra mit einer Wildcard, Zverev sagte das Turnier aufgrund einer Zerrung, die er sich im French-Open-Halbfinale gegen Casper Ruud zugezogen hatte, aber verletzungsbedingt ab. Seine Wildcard bekam stattdessen der 41 Jahre alte Spanier Feliciano Lopez.

Abgesehen von Zverev sind aber einige andere Deutsche mit von der Partie. So wird man bei den Boss Open 2023 aus deutscher Sicht Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier anfeuern können.

Boss Open 2023: Die Übertragung in TV und Livestream

Für alle deutschen Tennis-Fans gibt es weniger erfreuliche Nachrichten. Das Turnier in Stuttgart wird nicht live im Free-TV gezeigt werden. Stattdessen besitzt Sky in Deutschland die offiziellen Übertragungsrechte für die Boss Open 2023.

Den Pay-TV-Sender kann man auch via Livestream empfangen. Dort muss man allerdings ein zusätzliches Abonnement namens SkyGo abschließen oder via WOW darauf zugreifen.

Boss Open 2023: Der Zeitplan beim ATP-Turnier in Stuttgart im Überblick

Sechzehntelfinale

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 12.06. 11 Uhr Marcos Giron (USA) Jiri Lehecka (CZE) 6:4, 3:6, 4:6 12.06. danach Lorenzo Musetti (ITA) Borna Gojo (CRO) 7:6 (7:4), 6:3 12.06. danach Lorenzo Sonego (ITA) Matteo Berrettini (ITA) 12.06. danach Feliciano Lopez (ESP) Yosuke Watanuki (JAP) 12.06. ca. 17 Uhr Richard Gasquet (FRA) Christopher Eubanks (USA) 13.06. 11 Uhr Gregoire Barrere (FRA) Oscar Otte (GER) 13.06. danach Christopher O'Connell (AUS) Daniel Altmaier (GER) 13.06. danach Zhizhen Zhan (CHN) Jan-Lennard Struff (GER) 13.06. danach Nick Kyrgios (AUS) Yibing Wu (CHN) 13.06. 12 Uhr Corentin Moutet (FRA) Aslan Karatsev (RUS) 13.06. danach Denis Shapovalov (CAN) Marton Fucsovics (HUN) 13.06. danach Benjamin Bonzi (FRA) Tommy Paul (USA)

Achtelfinale

Datum Spieler 1 Spieler 2 14.06. Tsitsipas Gasquet/Eubanks 14.06. Zhan/Struff Bonzi/Paul 14.06. Hurkacz Lopez/Watanuki 14.06. O'Connell/Altmaier Sonego/Berrettini 15.06. Musetti Barrere/Otte 15.06. Lehecka Tiafoe 15.06. Kyrgios/Wu Shapovalov/Fucsovics 15.06. Moutet/Karatsev Fritz

Viertelfinale

Datum Spieler 1 Spieler 2 16.06. Tsitsipas/Gasquet/Eubanks Zhan/Struff/Bonzi/Paul 16.06. Hurkacz/Lopez/Watanuki O'Connell/Altmaier/Sonego/Berrettini 16.06. Musetti/Barrere/Otte Lehecka/Tiafoe 16.06. Kyrgios/Wu/Shapovalov/Fucsovics Moutet/Karatsev/Fritz

Halbfinale

Datum Spieler 1 Spieler 2 17.06. Tsitsipas/Gasquet/Eubanks/ Zhan/Struff/Bonzi/Paul Hurkacz/Lopez/Watanuki/ O'Connell/Altmaier/Sonego/ Berrettini 17.06. Musetti/Barrere/Otte/ Lehecka/Tiafoe Moutet/Karatsev/Fritz

Finale