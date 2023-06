In Stuttgart finden aktuell die Boss Open statt. Nicht mit dabei ist jedoch Alexander Zverev, Deutschlands Nummer eins. SPOX erklärt Euch den Grund für sein Fehlen.

Erst gestern gewann Novak Djokovic im Finale der French Open seinen 23. Grand-Slam-Titel, schon beginnt am heutigen Montag, den 12. Juni, bereits das nächste Tennisturnier. Dafür versammeln sich die Teilnehmer in Stuttgart, wo auf der auf der Tennisanlage des TC Weissenhof die 45. Boss Open über die Bühne gehen. Mit dem Turnier, das vom 12. bis 18. Juni dauert, beginnt auch die Rasensaison. Neben dem Einzelturnier der Herren wird zudem auch ein Doppelturnier veranstaltet.

Zahlreiche Tennisstars nehmen an den Boss Open teil, unter anderem auch Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Tommy Paul, Nick Kyrgios und Denis Shapovalov. Aus deutscher Sicht besonders schade ist es jedoch, dass mit Alexander Zverev der beste Tennisspieler der Landes nicht mitwirken wird.

Im Folgenden erfahrt Ihr, warum der Olympiasieger bei den Boss Open nicht dabei ist.

ATP Stuttgart: Warum ist Alexander Zverev nicht bei den Boss Open dabei?

Der Grund für Zverevs Fehlen bei den Boss Open in Stuttgart ist eine Verletzung. Der gebürtige Hamburger war vor wenigen Tagen noch im Rahmen der French Open im Einsatz und schaffte es bis ins Halbfinale, wo er in drei Sätzen (3:6, 4:6, 0:6) dem Norweger Casper Ruud unterlag.

In diesem Match zog sich Zverev eine Zerrung zu, die ihn dazu veranlasste, das Turnier in Deutschland abzusagen, wie der Turnierveranstalter am Samstagmorgen bekanntgab. "Ich hätte liebend gerne bei den Boss Open in Stuttgart gespielt, aber das lässt meine körperliche Verfassung leider nicht zu", wird Zverev zitiert, der hinzufügte: "Dabei habe ich mich schon sehr auf das Turnier und die besondere Atmosphäre am Weissenhof gefreut".

Auch Turnierdirektor Edin Weindorfer hat sich zur Absage geäußert: "Alexander Zverev hat in Paris ein großartiges Turnier gespielt, wozu wir ihm sehr herzlich gratulieren. Es ist natürlich bedauerlich, dass körperliche Probleme sein Antreten in Stuttgart verhindern, aber jetzt hat erst einmal Vorrang, dass er wieder fit wird, um möglichst rasch auf die Tour zurückkehren zu können. Wir wünschen ihm für den weiteren Saisonverlauf und hoffen, dass es in den kommenden Jahren mit seiner Teilnahme bei den Boss Open klappt."

Trotzdem dürfen sich die Tennisfans in Stuttgart auch auf deutsche Spieler freuen. Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier kämpfen in den nächsten Tagen um den Titel.

© getty Jan-Lennard Struff ist einer von zwei Deutschen bei den Boss Open.

ATP Stuttgart: Die Termine für das Einzelturnier