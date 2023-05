Tennis: Sensation! Qualifikanten Fabian Marozsan schaltet beim Masters in Rom Carlos Alcaraz aus

Spaniens Tennis-Überflieger Carlos Alcaraz hat gut zwei Wochen vor den French Open eine empfindliche wie unerwartete Niederlage kassiert. Der 20-Jährige, der in der kommenden Woche wieder die Führung in der Weltrangliste übernehmen wird, verlor beim Masters-Turnier in Rom völlig überraschend in der 3. Runde gegen den beherzt aufspielenden ungarischen Qualifikanten Fabian Marozsan 3:6, 6:7 (4:7).

Der 23 Jahre alte Marozsan, in der Weltrangliste auf Platz 135 geführt, steht in Rom erstmals überhaupt in seiner Karriere im Hauptfeld eines ATP-Turniers. Ungeachtet der unerwarteten Niederlage geht Alcaraz als großer Favorit in die French Open (ab 28. Mai) und will dort die Nachfolge seines Landsmannes Rafael Nadal antreten.

Beim 14-maligen Paris-Champion ist wegen anhaltender Probleme mit dem Hüftbeuger noch unklar, ob er seinen Titel überhaupt verteidigen kann.

Alcaraz, der zuletzt das Masters-Turnier von Madrid durch einen Finalerfolg gegen Jan-Lennard Struff (Warstein) gewonnen hatte, wird trotz des frühen Ausscheidens in der "Ewigen Stadt" als Nummer eins der Setzliste in die French Open gehen.

Nach dem Turnier in Rom wird der US-Open-Sieger den 22-maligen Grand-Slam-Gewinner Novak Djokovic (Serbien) wieder an der Spitze der Weltrangliste ablösen.