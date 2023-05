Tennis: Nick Kyrgios hilft Polizei bei Jagd auf Autodieb

Tennisstar Nick Kyrgios hat der Polizei geholfen, einen Mann zu fangen, der angeblich seinen Tesla mit vorgehaltener Waffe aus einem Haus in der australischen Hauptstadt Canberra gestohlen hat. Das berichtete ABC.

Demnach zeigen Gerichtsdokumente, dass Kyrgios die Tesla-App benutzte, um das Fahrzeug zu verfolgen und zu verlangsamen, als die Polizei es am Montagmorgen in Canberra verfolgte.

Es wird berichtet, dass ein Mann eine Waffe auf Kyrgios' Mutter, Norlaila Kyrgios, richtete, die Schlüssel für das Auto verlangte und sie fragte, wie man es fährt. Als er in das Auto einstieg, flüchtete sie und schrie um Hilfe. Kyrgios, der sich in der Nähe aufhielt, rief den Notruf der Polizei an und half, das Fahrzeug zu verfolgen. Die Verfolgung endete, als das Auto in eine Schulzone einfuhr.

Ein Mann wurde kurz darauf mit Hilfe eines taktischen Einsatzteams der Polizei festgenommen. Einem 32-Jährigen wurde am Dienstag die Kaution verweigert, nachdem er vor dem Magistratsgericht des australischen Hauptstadtterritoriums wegen fünf Anklagen im Zusammenhang mit dem Vorfall erschienen war, darunter schwerer Raub, Fahren eines gestohlenen Fahrzeugs, rasendes Fahren und Nichtanhalten für die Polizei.

Kyrgios erreichte im vergangenen Jahr das Finale von Wimbledon und das Viertelfinale der US Open, hat aber seit seinem Rückzug von einem Turnier in Japan im Oktober letzten Jahres wegen einer Verletzung des linken Knies kein Wettkampfspiel mehr auf Elite-Niveau bestritten.