French Open 2023 heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Es ist wieder soweit, seit dem 28. Mai kämpfen die größten Tennisstars bei den 122. French Open in Paris wieder um die Sandplatz-Krone. Die wichtigsten Infos zu den heutigen Spielen, dem Zeitplan und der Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier!

Vom 28. Mai bis zum 11. Juni werden in Paris die French Open 2023 ausgetragen, wie gewohnt im legendären Stade Roland Garros. Bis zum 5. Juni finden die Runden eins bis drei statt, danach geht es Schlag auf Schlag mit dem Achtelfinale (4. und 5. Juni), Viertelfinale (6. und 7. Juni), Halbfinale (8. und 9. Juni), Mixed-Finale (8. Juni), Frauen-Finale (10. Juni), Männerdoppel-Finale (10. Juni), Frauendoppel-Finale (11. Juni) und Männer-Finale (11. Juni) weiter.

So viel zum Turnierplan, aber welche Matches stehen heute an? Und wo laufen sie im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier!

French Open 2023 heute live: Spiele und Zeitplan am Montag

Wie es in der ersten Runde üblich ist, steht auch an Tag zwei ein ganzer Haufen an Spielen auf dem Programmplan: 48 sind es an der Zahl. Hier könnt Ihr Euch einen Überblick verschaffen:

Platz: Philippe Chatrier

Uhrzeit Name Name Verband 11.45 Uhr Karolina Pliskova Sloane Stephens WTA 13 Uhr* Novak Djokovic Aleksandar Kovacevic ATP 15 Uhr* Caroline Garcia Xiyu Wang WTA 20.15 Uhr* Jannik Sinner Alexandre Muller ATP

Platz: Suzanne Lenglen

Uhrzeit Name Name Verband 11 Uhr Benoit Paire Cameron Norrie ATP 13 Uhr* Elina Avanesyan Belinda Bencic WTA 14.15 Uhr* Carlos Alcaraz Flavio Cobolli ATP 16.15 Uhr* Petra Kvitova Elisabetta Cocciaretto WTA

Platz: Simonne Mathieu

Uhrzeit Name Name Verband 11 Uhr Kayla Day Kristina Mladenovic WTA 13 Uhr* Felix Auger-Aliassime Fabio Fognini ATP 14.15 Uhr* Elina Svitolina Martina Trevisan WTA 15.30 Uhr* Arthur Fils Alejandro Davidovich Fokina ATP

© getty Rekordsieger Rafael Nadal wird seinen Titel in diesem Jahr nicht verteidigen.

Platz: 4

Uhrzeit Name Name Verband 11 Uhr Catherine McNally Ana Bogdan WTA 12.15 Uhr* Christopher O'Connell Taro Daniel ATP 14.15 Uhr* Hamad Medjedovic Marcos Giron ATP 16.15 Uhr* Nao Hibino Anna-Lena Friedsam WTA

Platz: 5

Uhrzeit Name Name Verband 11 Uhr Juncheng Shang Juan Pablo Varillas ATP 13 Uhr* Rebecca Marino Diana Shnaider WTA 14.15 Uhr* Peyton Stearns Katerina Siniakova WTA 15.30 Uhr* Zhizhen Zhang Dusan Lajovic ATP

Platz: 6

Uhrzeit Name Name Verband 11 Uhr Ilya Ivashka Alex de Minaur ATP 13 Uhr* Marketa Vondrousova Alycia Parks WTA 14.15 Uhr* Dominic Thiem Pedro Cachin ATP 16.15 Uhr* Veronika Kudermetova Anna-Karolina Schmiedlova WTA

Platz: 7

Uhrzeit Name Name Verband 11 Uhr Brandon Nakashima Denis Shapovalov ATP 13 Uhr* Yulia Putintseva Maryna Zanevska WTA 14.15 Uhr* Filip Krajinovic Frances Tiafoe ATP 16.15 Uhr* Jelena Ostapenko Tereza Martincova WTA

Platz: 8

Uhrzeit Name Name Verband 11 Uhr Dayana Yastremska Donna Vekic WTA 12.15 Uhr* Alexei Popyrin Aslan Karatsev ATP 14.15 Uhr* Aliona Bolsova Kristina Kucova WTA 15.30 Uhr* Daniel Altmaier Marc-Andrea Huesler ATP

© getty Carlos Alcaraz gilt in diesem Jahr als Favorit.

Platz: 9

Uhrzeit Name Name Verband 11 Uhr Anastasia Pavlyuchenkova Linda Fruhvirtova WTA 13 Uhr* Jack Draper Tomas Martin Etcheverry ATP 14.15 Uhr* Botic Van de Zandschulp Thiago Agustin Tirante ATP 16.15 Uhr* Anna Blinkova Ysaline Bonaventure WTA

Platz: 12

Uhrzeit Name Name Verband 11 Uhr Anett Kontaveit Bernarda Pera WTA 13 Uhr* Roberto Bautista Agut Yibing Wu ATP 14.15 Uhr* Borna Coric Federico Coria ATP 16.15 Uhr* Ekaterina Alexandrova Viktoriya Tomova WTA

Platz: 13

Uhrzeit Name Name Verband 11 Uhr Bernabe Zapata Miralles Diego Schwartzman ATP 13 Uhr* Varvara Gracheva Dalma Galfi WTA 14.15 Uhr* Jiri Lehecka Jan-Lennard Struff ATP 16.15 Uhr* Simona Waltert Elizabeth Mandlik WTA

Platz: 14

Uhrzeit Name Name Verband 11 Uhr Kaia Kanepi Madison Keys WTA 12.15 Uhr* Stan Wawrinka Albert Ramos-Vinolas ATP 14.15 Uhr* Tatjana Maria Beatriz Haddad Maia WTA 17 Uhr* Luca van Assche Marco Cecchinato ATP

*Die Startzeit kann sich abhängig von den vorherigen Spielen verschieben.

French Open 2023 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Tennisfans dürfen sich freuen, die French Open werden nämlich im Free-TV übertragen: Eurosport ist bei Roland Garros täglich live dabei. Um 10.30 Uhr geht der Sportsender heute on air und berichtet bis kurz vor Mitternacht aus Paris.

Das Ganze bietet Eurosport auch im Livestream an - allerdings gegen eine Gebühr. Auf der Streamingplattform discovery+ und GCN+ werdet Ihr fündig.

Auch DAZN überträgt die French Open im Livestream, der Streamingdienst und Eurosport sind nämlich eine Kooperation eingegangen. Den Stream könnt Ihr in der DAZN-App oder im Browser verfolgen.

Ein DAZN-Abo kostet Euch im Monat zwischen 9,99 und 39,99 Euro - je nachdem, ob Ihr DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World wählt. DAZN zeigt neben der French Open auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, Primera Division, Ligue 1, sowie Handball, US-Sport (NBA, NFL), Boxen und vieles mehr.

French Open 2023 heute im Liveticker

Auch bei SPOX werden wir einige Matches der French Open live für Euch tickern. Klickt Euch einfach in unsere Übersicht und schaut, was wir heute begleiten:

© getty Auch Alexander Zverev wird in diesem Jahr wieder um den Titel kämpfen.

French Open 2023: Der Turnierplan im Überblick

1. bis 3. Runde: 28. Mai bis 5. Juni

28. Mai bis 5. Juni Viertelfinale: 6. und 7. Juni

6. und 7. Juni Halbfinale: 8. und 9. Juni

8. und 9. Juni Mixed-Finale: 8. Juni

8. Juni Frauen-Finale: 10. Juni

10. Juni Männerdoppel-Finale: 10. Juni

10. Juni Frauendoppel-Finale: 11. Juni

11. Juni Männer-Finale: 11. Juni

