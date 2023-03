Tennis: Für Rafael Nadal endet unfassbare Serie

Rafael Nadal ist seit den Australian Open an der Hüfte verletzt und wird auch die Masters-1000-Turniere in Indian Wells und Miami verpassen. Das hat lange nicht dagewesene Konsequenzen für den Spanier.

Nadal stand seit sage und schreibe 18 Jahren ununterbrochen in der Top 10 der ATP-Weltrangliste. Doch diese grandiose Serie wird nun nach 912 Wochen insgesamt enden - voraussichtlich am 20. März.

"Ich bin traurig, dass ich weder in Indian Wells noch in Miami antreten kann", schrieb Nadal auf seinen Social-Kanälen und fuhr fort: "Ich werde alle meine US-Fans vermissen, hoffe aber, sie später im Jahr während des Sommers zu sehen."

Im Alter von 18 Jahren hatte Nadal am 25. April 2005 erstmals die Top 10 der Welt erreicht und blieb seither durchweg in dieser elitären Gruppe. Unklar ist, wann Nadal auf den Platz zurückkehren wird. Zunächst sah die Prognose eine Zwangspause von sechs bis acht Wochen vor.

Derzeit arbeitet Nadal aber schon am Comeback und erklärte kürzlich: "Ich bin jeden Tag im Trainingszentrum, trainiere im Fitnessstudio und erhole mich. Ich bin geduldig und weiß nicht, ob ich in Monte Carlo, Madrid oder Barcelona zurückkehren werde. Ich will spielen und werde dabei sein, sobald ich es kann."