Tennis: Andrey Rublev fordert nach Sieg gegen Alexander Zverev erneut Ende des russischen Krieges

Nach seinem Halbfinal-Sieg beim ATP-Turnier in Dubai gegen Alexander Zverev (6:3, 7:6) am Freitag hat der Russe Andrey Rublev erneut den russischen Krieg in der Ukraine verurteilt und Frieden gefordert.

"Wiktor Zoi lebt", schrieb der 25-Jährige auf eine Kamera-Linse. Wiktor Zoi war ein russischer Rockmusiker, der auch Anti-Kriegs-Lieder schrieb und 1990 verstarb.

Rublev erklärte: "Seine Texte haben den Menschen damals viel Hoffnung gegeben. Ich habe es geschrieben, weil ich das Gefühl habe, dass jetzt ähnliche Dinge passieren."

"Es ist schrecklich und verrückt, dass so viele normale Bürger leiden und sterben. Ich hoffe einzig, dass es bald in jedem Land Frieden geben wird", so Rublev weiter.

Am Samstag ab 16 Uhr steht Rublev im Finale von Dubai gegen Landsmann Daniil Medvedev auf dem Platz.

Bereits vor knapp einem Jahr, am 25. Februar 2022, hatte Rublev beim ATP-Turnier in Dubai auf eine Kamera-Linse geschrieben: "Bitte kein Krieg". Am Tag zuvor war Russland in die Ukraine einmarschiert.