Tennis - Angelique Kerber bringt Tochter Liana zur Welt: "Schönste und überwältigendste Gefühl"

Angelique Kerber ist nun eine Tennis-Mama. Die 35-Jährige begrüßte Tochter Liana auf der Welt.

Die kleine Liana füttern, Windeln wechseln und ganz viel kuscheln - Angelique Kerber genießt ihr neues Leben als Mama. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin brachte bereits am Samstag mit 35 Jahren ihre erste Tochter auf die Welt. Für die einstige Weltranglistenerste beginnt privat, aber auch mit Blick auf ihre Karriere ein völlig neuer Lebensabschnitt.

"Willkommen in unserer Familie, Liana", schrieb Kerber bei Instagram, in dem Sozialen Netzwerk teilte sie ihr Glück: "Dich bei uns zu haben, ist das schönste und überwältigendste Gefühl, das wir uns je hätten vorstellen können."

Kerber, die mit dem Unternehmer Franco Bianco liiert ist, hatte ihre Schwangerschaft im August verkündet. Ein Karriereende schloss sie aber aus, die einstige Siegerin von Wimbledon, der Australian Open und der US Open hat unter anderem die Olympischen Spiele 2024 weiter im Blick.

Kerber will Kind und Karriere unter einen Hut bringen - und ist damit in der Tennisszene nicht allein. Immer mehr Topspielerinnen trauen sich offenbar den schwierigen Spagat zu. Auch die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka ist in anderen Umständen, die einstige Top-Ten-Spielerin Elina Switolina hat im Oktober entbunden und Tatjana Maria erreichte als zweifache Mutter sogar das Halbfinale von Wimbledon. Das Spitzentennis erlebt so etwas wie einen "Babyboom".

"Ich glaube schon, dass es eine neue Entwicklung ist", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner im Januar dem SID: "Zu meiner Zeit war immer klar: Wirst du schwanger, musst du aufhören." Diese Zeiten scheinen überwunden. Rittner sieht es als Fortschritt in der Emanzipation.

Kerber konzentriert sich zunächst auf ihre neue Rolle als Mama, will aber mit etwas zeitlichem Abstand auch wieder auf der Tour angreifen: "Mein Wunsch ist es, beides möglich zu machen."