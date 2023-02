Tennis - Enzo Couacaud zweifelft Djokovic-Verletzung in Melbourne an: "An den Haaren herbeigezogen“

Der Zweitrundengegner des späteren Siegers Novak Djokovic bei den Australian Open, Enzo Couacaud, hat Zweifel an einer Oberschenkelverletzung des Serben während des Turniers in Melbourne geäußert.

"Wenn du die Größten siehst, die keinen Schritt machen können, und dann einen anderen, der [mit so einer Verletzung] 15 Tage spielt und einen Grand Slam gewinnt, dann wirkt das schon etwas an den Haaren herbeigezogen", begründete Couacaud im Interview mit dem französischen Portal Tennis Actu seine Bedenken.

So habe der 22-fache Grand-Slam-Sieger während der Vorbereitung auf die Matches ständig Dehnübungen absolviert. "Mir wurde immer gesagt, man soll bei einer Verletzung nicht dehnen", sagte Couacaud. "Dann siehst du Novak, der sich ständig dehnt. Da denkst du dir: Entweder haben sie in Serbien eine neue Methode oder es ist einfach komisch."

Eine ähnlich schwere Verletzung zog sich Rafael Nadal in Wimbledon im vergangenen Jahr zu, wobei der Spanier sein Halbfinale gegen Nick Kyrgios verletzungsbedingt nicht antreten konnte. "Mit seiner Verletzung in Wimbledon konnte er nicht einmal aufschlagen - und er ist hart im Nehmen", führte Couacaud weiter aus.

Er glaube deshalb nicht, dass Djokovic durch seinen Oberschenkel tatsächlich beeinträchtigt war. "Wir sprechen von den besten Athleten und nicht von solchen, die keinen Zugang zu medizinischer Versorgung oder Ausrüstung haben. Und dann ist es schwierig zu glauben, dass es genau einen Menschen auf der Welt gibt, der trotzdem spielen kann." Letztlich sei Couacaud aber "zu weit weg, um die Echtheit von irgendetwas zu beurteilen. Aber es ist schwer zu glauben."

Djokovic hatte das Turnier in Down Under mit einer Bandage absolvieren müssen, da er sich im Vorfeld eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen hatte. Schon während den Australian Open hatten Gegner und Journalisten Zweifel an der Schwere der Verletzung geäußert. Der Serbe zeigte sich von dieser Diskussion sichtlich genervt.