Serbien gegen Griechenland: Im Finale der Australian Open trifft am Sonntagmorgen Topfavorit Novak Djokovic auf Stefanos Tsitsipas. Hier gibt es das Spiel im Liveticker.

Das Finale der Australian Open zwischen Stefanos Tsitsipas und Novak Djokovic heute live und in voller Länge auf DAZN sehen.

Es wird heiß in Melbourne: Am heutigen Sonntagmorgen steigt das Finale der Herren bei den Australian Open. Der Topfavorit Novak Djokovic (Serbien) trifft auf den an Position 3 gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Tennis, Australian Open Finale: Djokovic vs. Tsitsipas heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Grund dafür dürfte auch eher sein Kontrahent sein, denn der zeigte sich auch äußerst stabil. Unter anderem fegte er Andrej Rublev im Viertelfinale in gerade einmal gut zwei Stunden vom Parkett, auch im Halbfinale gegen Tommy Paul setzte er sich glatt in drei Sätzen durch. Geht heute trotzdem was für Tsitsipas?

Vor Beginn: Kaum einer wird beim heutigen Showdown wohl auf den Griechen Tsitsipas setzen. Dabei zog er mit starken Leistungen souverän in das Finale ein.

Vor Beginn: Schönen guten Sonntagmorgen, herzlich Willkommen zum Clash of Down Under. Im Finale der Australian Open der Herren stehen sich heute Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas gegenüber.

Tennis, Australian Open Finale: Djokovic vs. Tsitsipas heute im TV und Livestream

Die Grand Slams des Tenniskalenders sind meist bei Eurosport zuhause. Der freiempfangbare Privatsender überträgt daher auch dieses Finale der Australian Open zwischen Djokovic und Tsitsipas live und in voller Länge. Um 5 Uhr am Morgen startet bereits die Vorberichterstattung zum Event.

Auch im Livestream überträgt der Sender. Auf dem neu benannten Kanal discovery+, der vor kurzer Zeit den Eurosport Player abgelöst hat, könnt Ihr einen kostenpflichtigen Stream einschalten. Wer über ein DAZN-Abo verfügt, kann auch darüber alle Kanäle von Eurosport empfangen. Dank einer Kooperation mit dem Sender gibt es somit auch das Finale der Australian Open dort live zu sehen.

Australian Open: Die letzten fünf Sieger im Herren-Einzel

Jahr Spieler 2022 Rafael Nadal 2021 Novak Djokovic 2020 Novak Djokovic 2019 Novak Djokovic 2018 Roger Federer