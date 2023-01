Tennis - Australian Open, Tag 10: Nächster Coup von Linette - Mies verpasst Doppel-Halbfinale

Iga Swiatek ist längst ausgeschieden - aber die polnischen Fans können erneut über eine Halbfinalistin bei einem Grand-Slam-Turnier jubeln. Bei den Herren gewinnt Tommy Paul das amerikanische Duell gegen ben Shelton. In der Night Session ist Novak Djokovic an der Reihe.

Magda Linette sorgt bei den Australian Open weiter für Aufsehen und erreichte mit einem 6:3, 7:5-Sieg gegen Karolina Pliskova schon jetzt ihr bestes Ergebnis bei einem Major. Die 30-Jährige entnervte ihre Gegnerin, die sich aber auch zu viele einfache Fehler leistete.

"Es ist so emotional, ich kann es kaum glauben. Ich bin super dankbar und glücklich", sagte Linette nach ihrem Erfolg: "Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen." Sie trifft nun auf die Belarussin Aryna Sabalenka, die auch in ihrem neunten Match in diesem Jahr ohne Satzverlust blieb. Die 24-Jährige gewann 6:3, 6:2 gegen die Kroatin Donna Vekic und peilt weiter ihren ersten großen Titel an. "Es fühlt sich hier besonders an", sagte Sabalenka.

Für Pliskova bleibt es bei zwei Finalteilnahmen auf Grand-Slam-Level. 2016 stand sie in New York im Endspiel, fünf Jahre später auch in Wimbledon. Die kampfstarke Linette träumt dagegen weiter vom ganz großen Überraschungscoup in Melbourne. Sie ist die dritte polnische Halbfinalistin bei den Australian Open seit Einführung des Profitennis 1968.

Australian Open: Tommy Paul gewinnt US-Duell und steht im Halbfinale von Melbourne

Tommy Paul steht als erster US-Amerikaner seit 14 Jahren im Halbfinale der Australian Open. Der 25-Jährige aus New Jersey entschied das Viertelfinal-Duell von Melbourne gegen seinen knapp fünf Jahre jüngeren Landsmann Ben Shelton am Mittwoch mit 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 6:4 für sich. Als bis dato letzter US-Profi hatte Andy Roddick 2009 die Runde der letzten Vier erreicht.

"Es in die zweite Runde eines Grand Slams zu schaffen, davon träumt jeder, der mit Tennis anfängt", sagte Paul: "Ben wird noch viele dieser Matches vor sich haben."

Insgesamt ist Paul der 45. Amerikaner, der seit Einführung des Profitennis das Halbfinale eines Majors erreicht hat. Zuvor war ein Achtelfinaleinzug in Wimbledon vergangenes Jahr sein bisher bestes Ergebnis auf der größten Bühne. Nun trifft er Down Under auf Titelfavorit Novak Djokovic aus Serbien oder den Russen Andrey Rublev.

Das Männer-Tennis erlebt in den USA derzeit einen Aufschwung. In der Weltrangliste nach Turnierende werden zehn Profis aus den Vereinigten Staaten in den Top 50 stehen, neun davon sind 25 Jahre alt oder jünger. "Wir pushen uns gegenseitig, nicht allein im Sinne der Ergebnisse, sondern auch, indem wir miteinander reden und uns helfen", sagte Paul.

Australian Open: Mies verpasst Doppel-Halbfinale

Andreas Mies hat in Melbourne das Halbfinale im Doppel verpasst. Der Spezialist unterlag an der Seite des Australiers John Peers im Viertelfinale dem spanisch-argentinischen Team Marcel Granollers/Horacio Zeballos 4:6, 7:6 (7:2), 2:6.

Für Mies war es das erste Grand-Slam-Event nach der Trennung von seinem langjährigen Partner Kevin Krawietz, mit dem er im vergangenen Jahr bei den Australian Open das Achtelfinale erreicht hatte. Ende der Saison 2022 verkündeten die zweimaligen French-Open-Sieger das Ende ihrer Zusammenarbeit. Krawietz spielt künftig mit dem Frankfurter Tim Pütz zusammen.

"Ich bin mehr als happy, wie es jetzt angelaufen ist", hatte Mies nach dem Viertelfinaleinzug bei den Australian Open gesagt: "Wir wollen mehr."

Australian Open, Tag 9: Die Viertelfinal-Matches im Überblick

Frauen

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis/Uhrzeit Karolina Pliskova (CZE/30) Magda Linette (POL) 3:6, 5:7 Aryna Sabalenka (BLR/5) Donna Vekic (CRO) 6:3, 6:2

Männer