US-Open-Erkenntnisse: Carlos Alcaraz - Herz, Hirn und Cojones

Carlos Alcaraz hat die US Open gewonnen. Mit seinem ersten Grand-Slam-Erfolg übernimmt er gleichzeitig die Spitze der Weltrangliste und könnte eine neue Ära einleiten - eines fehlt dazu aber noch. Iga Swiatek ist das bei den Damen längst gelungen, aber eine Rivalin steht bereit. Die Erkenntnisse zu den US Open.

Carlos Alcaraz: Perfekte Kombination aus Hirn, Herz und Cojones

"Alcaraz wird in spätestens drei Jahren die Nummer 1", postete der frühere Grand-Slam-Champion Yevgeny Kafelnikov im September 2021 auf Twitter. Trotz des schon damals klar sichtbaren Talents eine gewagte Aussage, schließlich war der Teenager erst ein paar Monate zuvor 18 Jahre alt geworden. Jetzt sind die drei Jahre auf eines zusammengeschrumpft - damit hätte niemand gerechnet, nicht einmal Kafelnikov. Die Geschwindigkeit, mit der Alcaraz Rekorde pulverisiert, ist fast schon schwindelerregend.

Bis Februar 2024 hätte "Carlitos" Zeit gehabt, um Lleyton Hewitt als jüngste Nummer eins der Geschichte abzulösen

Nach Pete Sampras (dem er in New York teilweise verblüffend ähnlich sah) ist er der zweite Teenager, der in der Open Era die US Open gewinnt

Er ist der jüngste Grand-Slam-Champion seit Rafael Nadal 2005 bei den French Open

Mit drei Fünfsatzmatches auf dem Buckel hatte zuletzt Gustavo Kuerten 1997 ein Grand-Slam-Finale gewonnen

Am Sonntag vor dem Finale schickte Alcaraz ein paar Emojis über die sozialen Medien in die weite Welt hinaus, mit denen er offenbar sich selbst bzw. sein Erfolgsrezept beschreiben wollte: Ein Herz, ein Hirn - und zwei Hühnereier.

Herz: Unfassbar, was für ein Fighter der Kerl ist. Gegen Sinner hatte er einen Matchball abgewehrt, reihenweise musste er in der Night Session zu Zeiten spielen, als sein Finalgegner längst im Bett war. Das war ihm dann im zweiten und dritten Satz auch anzusehen. Aber statt mit dem Schicksal zu hadern, marschierte Alcaraz weiter - und zwar nach vorn. Eine andere Richtung kennt er nicht.

Hirn: Zugegeben, der eine oder andere Stoppball war im Finale zu viel. Aber wie überlegt Alcaraz in seinen jungen Jahren schon spielen kann - trotz der brachialen Gewalt in seinem Waffenarsenal - ist bemerkenswert. Von einem kurzen emotionalen Ausbruch im zweiten Satz abgesehen blieb er immer bei sich. Natürlich, manchmal ist er noch zu wild, geht zu schnell auf den Winner. Aber viel mehr gibt es da schon nicht mehr zu bemängeln.

Cojones: Angst? Kennt Carlos Alcaraz nicht. Wie er auf Serve-and-Volley umschwenkte, um die Punkte kurz zu halten. Wie er sich von seinen Fehlern nicht entmutigen ließ, oder von seinen müder werdenden Beinen. Wie er es schlicht und ergreifend nicht zuließ, dass Ruud das Ruder an sich reißen konnte. Wahnsinn.

Zu bemängeln gibt es maximal, dass er keine zusätzliche Pferdelunge postete: Noch nie in der Geschichte des Tennis verbrachte ein Spieler in einem Turnier so viel Zeit auf dem Court (23 Stunden und fast 40 Minuten). Oder eine Rakete. "Ich habe noch nie gegen jemanden gespielt, der sich so gut bewegt wie er", sagte Frances Tiafoe nach dem Halbfinale. Und der hat immerhin auch schon gegen Nadal und Djokovic gespielt.

Für die Konkurrenz kann es nur beängstigend sein, wie rasend schnell sich Alcaraz entwickelt hat. Nein, er spazierte ganz sicher nicht durchs Turnier, stand mehrfach kurz vor dem Aus. Er ist noch schlagbar. Aber das ist vielleicht das Zauberwort: noch.

Irre Statistiken: Wer am härtesten schlägt - und am lautesten stöhnt © getty 1/27 In Wimbledon hat sich der Amerikaner John Isner zum neuen "Herr der Asse" aufgeschwungen. Grund genug für uns, die interessantesten Tennis-Statistiken unter die Lupe zu nehmen. © getty 2/27 Meiste Asse: JOHN ISNER. Unglaubliche 13.748 hat der mittlerweile 37 Jahre alte Amerikaner seinen Gegnern schon um die Ohren gefeuert - und noch ist lange nicht Schluss! Auf den Plätzen folgen Ivo Karlovic (13.728) und Roger Federer (11.478). © getty 3/27 Schnellster Aufschlag: Der gehört nicht mehr Andy Roddick (Foto), sondern ebenfalls JOHN ISNER. 253 km/h war sein Service beim Davis Cup 2016 schnell. Inoffiziell servierte der Aussie Sam Groth bei einem Challenger übrigens sogar mal 263 km/h! © getty 4/27 Den schnellsten Aufschlag aus deutscher Sicht hat OSCAR OTTE, mit 243 km/h bei den US Open 2021. Damit übertrumpft er sogar Sascha Zverev, der in Indian Wells 2021 mit 236 Stundenkilometern servierte. © getty 5/27 Den härtesten Aufschlag bei den Damen hat übrigens SABINE LISICKI serviert, mit 210,8 km/h im Jahr 2014. Inoffiziell liegt der Rekord bei 220 km/h von Georgina Garcia Perez aus dem Jahr 2018, der wird aber nicht offiziell von der WTA anerkannt. © getty 6/27 Die meisten Bagels: ANDRE AGASSI. 50-mal gewann der Amerikaner in seiner Karriere einen Satz mit 6:0 - da können auch die "Big Three" nicht kontern. Bei den Damen steht der Rekord sogar bei 106 (Chris Evert). © getty 7/27 Meiste Schläger zertrümmert: MARAT SAFIN. 48 Spielgeräte soll der Russe in der Saison 1999 zu Bruch gekloppt haben. Über seine gesamte Karriere waren es beim zweifachen Grand-Slam-Champion sogar unglaubliche 1.055 Rackets! © getty 8/27 Jüngster Grand-Slam-Sieger: MICHAEL CHANG, 17 Jahre und 3 Monate. Legendär, wie sich der kleine Amerikaner bei den French Open 1989 zum Titel wuselte - und dabei Ivan Lendl mit einem Aufschlag von unten überrumpelte. © getty 9/27 MARTINA HINGIS (r.) war bei ihrem Triumph bei den Australian Open 1997 sogar erst 16 Jahre und 3 Monate alt. Wobei extrem junge Siegerinnen bei den Damen etwas häufiger vorkommen. Bestes Beispiel ist ... © getty 10/27 ... MONICA SELES. Die hält den Rekord für die meisten Grand-Slam-Titel als Teenager, und zwar mit stolzen 8! Hätte es das Messer-Attentat 1993 - sie war erst 19! - nicht gegeben, sie würde in der GOAT-Diskussion wohl ganz weit vorn mitspielen. © getty 11/27 Schnellstes Grand-Slam-Finale: Hier steht STEFFI GRAF unerreicht. Bei den French Open 1988 verpasste sie Natasha Zvereva ganz unbarmherzig die Brille. 6:0, 6:0 - in gerade einmal 32 Minuten Spielzeit. © getty 12/27 RAFAEL NADAL hat auch die Nase vorn, wenn es im die meisten Titel bei einem Turnier geht: 14-mal die French Open, 12-mal Barcelona, 11-mal Monte Carlo - einsame Spitze. MARTINA NAVRATILOVA hat bei den Damen 12-mal in Chicago gewonnen ... © getty 13/27 ... und insgesamt neunmal Wimbledon, Bestmarke bei den Grand Slams. Sie hält bei den Damen ohnehin unfassbar viele Rekorde, darunter die Bestmarke mit 1.631 absolvierten Einzel-Matches. © getty 14/27 JIMMY CONNORS liegt in dieser Hinsicht mit 1.557 bei den Herren vorn, knapp vor Roger Federer (1.526 Matches). Und der ewige Amerikaner hat auch die meisten Turniersiege gefeiert, 109 insgesamt in der Open Era (seit 1968). © getty 15/27 Meiste Jahre mit mindestens einem Grand-Slam-Titel: RAFAEL NADAL (15). Seine Dominanz bei den French Open ist der Hauptgrund dafür, dass diese Serie noch lange nicht vorbei ist. Bei den Damen hat Chris Evert in 13 Jahren immer mindestens ein GS gewonnen. © getty 16/27 Meiste Geldstrafen: NICK KYRGIOS. Keine Überraschung, dass der eher leicht reizbare Australier hier vorn liegt. Nach eigenem Ermessen hat er bisher rund 800.000 US-Dollar zahlen müssen. Tendenz steigend. Seine Reaktion? © getty 17/27 "Ich glaube nicht, dass alle fair waren, um ehrlich zu sein." Aber schließlich gingen die Gelder aus seiner Tasche letztendlich an gute Zwecke, deshalb sei das schon okay. © getty 18/27 Meiste Grand-Slam-Teilnahmen: FELICIANO LOPEZ. Der 40 Jahre alte Spanier ist immer noch aktiv und stand bei unglaublichen 79 Slams im Hauptfeld - also fast 20 Jahre ohne Pause. Die Damen? Ay Sugiyama und Alize Cornet haben je 62 Teilnahmen. © getty 19/27 Meiste Wochen an der Spitze der Weltrangliste: NOVAK DJOKOVIC. 373 Wochen sind es beim Serben, also über sieben Jahre insgesamt. Damit distanziert er Federer (310 Wochen) locker. Steffi Grad (377 Wochen) liegt aber knapp vor ihm. © getty 20/27 Was das erspielte Preisgeld angeht, ist NOVAK DJOKOVIC ebenfalls ganz vorn, mit schon über 156 Millionen Dollar. Die Top 3 bei den Damen überraschen: Serena Williams (94,5 Mio.), ihre Schwester Venus (42,3) - und auf Rang drei Simona Halep (39)! © getty 21/27 Eine Bestmarke von ROGER FEDERER gefällig? Von 2005 bis 2010 erreichte er von 19 Grand Slams unglaubliche 18 Mal (!) das Finale. 12-mal gewann er dann auch den Titel. Nur bei den Australien Open verlor er 2008 schon im Halbfinale gegen den Djoker. © getty 22/27 Was ewige Rivalitäten angeht, sind RAFAEL NADAL und NOVAK DJOKOVIC bei den Herren unerreicht. Schon 59-mal spielten sie gegeneinander, Rekord in der Open Era. Nole führt in der Bilanz hauchdünn mit 30:29. © getty 23/27 Da können Martina Navratilova und Chris Evert aber nur müde lächeln. Sie spielten bei den Damen im Laufe ihrer Karriere unfassbare 80-mal gegeneinander (60 Finals!). Navratilova entschied die Bilanz knapp mit 43:37 für sich. © getty 24/27 Meiste Grand-Slam-Titel ohne Satzverlust: SERENA WILLIAMS und MARTINA NAVRATILOVA. Sechsmal gewann das Duo ein Major ohne Satzverlust. Bei den Herren führt RAFAEL NADAL mit 4 - natürlich immer bei den French Open. © getty 25/27 Und noch einmal JOHN ISNER: Gegen den Franzosen Nicolas Mahut bestritt er das längste Match der Tennis-Geschichte. 11:05 Stunden in Wimbledon 2010. 70:68 gewann er den fünften Satz. Nach Spaß klingt das nicht. © getty 26/27 Lautestes Stöhnen: MARIA SHARAPOVA soll auf dem Court regelmäßig die 100 Dezibel geknackt haben - das entspricht einer einfahrenden U-Bahn oder einer Motorsäge. Das konnte eine aber noch toppen ... © getty 27/27 ... und zwar die Portugiesin MICHELLE LARCHER DE BRITO. Bei ihr wurden 2009 einmal 109 Decibel gemessen. Das geht dann in den Bereich Presslufthammer. Ob sie deswegen ihre Karriere beendet und mittlerweile in Immobilien macht?

Casper Ruud droht ein bitteres Schicksal

Dem Norweger muss man ein großes Kompliment zollen: Nach den French Open erreichte er sein zweites Grand-Slam-Finale in diesem Jahr, das hätten ihm sicherlich die wenigsten zugetraut. Seinen zweiten Platz in der Weltrangliste hat er sich redlich verdient, nur er und Alcaraz haben in den vergangenen 52 Wochen mehr als 60 Matches gewonnen.

Auch im Finale schlug er sich trotz seiner Außenseiter-Rolle mehr als wacker, machte die Mehrzahl der Highlight-Punkte - und wer weiß: Hätte er einen seiner zwei Satzbälle beim Stand von 6:5 im dritten Durchgang genutzt, würde die Trophäe vielleicht gerade in seinen Armen liegen. In Paris war er gegen Nadal noch chancenlos (3:6, 3:6, 0:6) und wirkte froh, dabei sein zu dürfen. Diesmal schien ihn die Niederlage deutlich mehr zu schmerzen. Verständlicherweise.

Gleichzeitig muss man aber auch festhalten, dass im auf dem Weg ins Finale das Glück hold war und ihm die ganz großen Brocken erspart blieben: Auf einen Top-10-Spieler traf er jeweils erst im Finale, wo er dann den Kürzeren zog. Ein derartiges Kaliber hat er bei einem Slam übrigens noch nie schlagen können. Und auch noch nie einen Titel über dem 250er-Level gewonnen.

Ruud ist nicht einmal 24 und hat in den vergangenen knapp eineinhalb Jahren unglaubliche Fortschritte gemacht - wer weiß, wo am Ende sein spielerisches Limit liegt. Aber wer ihn gegen Nadal und jetzt gegen Alcaraz gesehen hat, der weiß, dass ihm die ganz großen Waffen fehlen.

Kann sich der Norweger in seinem Level nicht noch einmal steigern, könnte er der "David Ferrer" der neuen Generation werden: Ein großartiger Spieler, für den die Schwergewichte seines Sports aber dann doch eine Nummer zu groß sind. Das wäre keine Schande: Der Spanier Ferrer, 2019 zurückgetreten, gewann in seiner Karriere 27 Titel und über 31 Millionen Dollar Preisgeld. Aber er erreichte eben auch nur ein Grand-Slam-Finale - fünfmal war im Halbfinale Schluss, elfmal im Viertelfinale.

Aus einem guten Draw und einem erschöpften Finalgegner konnte Ruud diesmal kein Kapital schlagen. Bessere Bedingungen für einen Grand-Slam-Coup dürfte er so schnell nicht wieder bekommen.