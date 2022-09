Roger Federer verabschiedet sich beim Laver Cup 2022 in London vom Tennissport. Aus diesem Grund sind die Tickets für seine Matches besonders begeht. Wie viel kostet eine Karte für seinen letzten Auftritt? SPOX hat die Antwort.

In der Tenniswelt steht mit dem Laver Cup das nächste Highlight an, im Fokus wird dabei nicht wie üblich der Kampf zwischen Team Europa und Team World stehen, alle Blicke werden auf einen Mann gerichtet sein: auf Roger Federer. Der Schweizer beendet beim Laver Cup, der vom 23. bis zum 25. September dauert, seine unfassbare Karriere. Dies gab er vor einer Woche bekannt, nachdem er jahrelang wegen einer Knieverletzung sein Comeback hinauszögern musste, bei Wimbledon 2021 stand er das letzte Mal auf dem Platz.

Es ist also der letzte Auftritt einer Legende, und diesen wird der 20-fache Grand-Slam-Champion an der Seite seiner langjährigen Rivalen Novak Djokovic und Rafael Nadal in der Londoner O2 Arena feiern. Der Kartenansturm ist deshalb erwartungsgemäß groß.

Laver Cup 2022: Die beiden Teams

Team Europa Team World Rafael Nadal [ESP/2] Félix Auger-Aliassime [CAN/12] Stefanos Tsitsipas [GRE/3] Taylor Fritz [USA/13] Novak Djokovic [SRB/6] Diego Schwartzman [ARG/17] Casper Ruud [NOR/9] Frances Tiafoe [USA/19] Andy Murray [GBR/43] Alex de Minaur [AUS/22] Roger Federer [SUI] Jack Sock [USA/127] Kapitän: Björn Borg [SWE] Kapitän: John McEnroe Vize-Kapitän: Thomas Enqvist [SWE] Vize-Kapitän: Patrick McEnroe

Deshalb ist die Frage nach den Kosten für die Tickets besonders interessant. SPOX beantwortet Euch die Frage im Folgenden.

Laver Cup 2022, Tickets: Wie viel kostet eine Karte für den letzten Auftritt von Roger Federer?

Für verschiedene Events beim Laver Cup werden grundsätzlich verschiedene Tickets angeboten - für die Trainingssession, für eine ausgewählte Session und für alle fünf Sessions gleichzeitig. Diese sind jedoch bereits praktisch ausverkauft. Die öffentliche Trainingssession geht heute um 13 Uhr deutscher Zeit in der O2 Arena los. Zuerst trainiert Team World, danach Team Europa mit Roger Federer. Die Fans können dabei die Spieler und die Kapitäne treffen, die Stimmung wird locker sein, das Event wird von Musik begleitet. Die Preise für die Tickets, die man seit dem 22. August erwerben kann, lagen bei 35 Pfund für die unteren Plätze und 22,5 Pfund für die oberen Plätze. Das dadurch generierte Geld wird an zwei Organisationen, an Action for Children und LTA (Lawn Tennis Association), gespendet.

Das Training ist jedoch nur der Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Roger Federer wird aller Voraussicht nach am Freitag in der zweiten Session als Doppelpartner von Rafael Nadal zum letzten Mal ein Tennismatch bestreiten. Die Karten für diese Session sind natürlich ebenfalls bereits ausverkauft, die billigsten für die frühere Freitagssession kosten 265 Pfund. Die Preise schießen auf Ticketplattformen wie Viagogo deshalb besonders in die Höhe. Stand Mittwochnachmittag müssen Tennisfans mindestens 2.000 Euro hinblättern, um beim Abschied von Federer live mit dabei zu sein.

Laver Cup 2022: Spielplan