Das Tennismärchen von Jule Niemeier geht weiter: Nun steht die 23-Jährige der Weltanglistenersten Iga Swiatek gegenüber. Das Achtelfinale bei den US Open könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Wer wird ins Viertelfinale der US Open einziehen - die Deutsche Jule Niemeier oder die Polin Iga Swiatek? Die Antwort gibt's hier im Liveticker.

Jule Niemeier vs. Iga Swiatek: US Open Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Herausforderin Niemeier hat aber dennoch keinen Grund, sich zu verstecken. Schließlich erreichte die gebürtige Dortmunderin bereits in Wimbledon das Viertelfinale und präsentiert sich auch in NY wieder in Topform. In der dritten Runde besiegte Niemeier die leicht favorisierte Chinesin Zheng Qinwen mit 6:4, 7:6 (7:5). Besonders auffällig dabei: ihr starker Aufschlag und ihre Power von der Grundlinie (22 Gewinnschläge).

Vor Beginn: Die Favoritenrolle kommt hier ganz klar der Polin Swiatek zu. Die erst 21-Jährige führt bereits seit dem 4. April diesen Jahres die Weltrangliste der Frauen an. Bei den French Open im Juni gewann sie zudem den zweiten Grand Slam-Titel ihrer Karriere.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung Jule Niemeier vs. Iga Swiatek.

© getty Jule Niemeier ist die letzte verbliebene deutsche EInzelspielerin bei den US Open.

Jule Niemeier vs. Iga Swiatek: US Open Achtelfinale heute im Liveticker - Direktvergleich

Name Jule Niemeier Iga Swiatek Nation Deutschland Polen Weltanglistenplatz 108. 1. Alter 23 Jahre (12. August 1999) 21 (31. Mai 2001) Größe 178 cm 176 cm Spielhand rechts rechts Karrierebilanz 149:84 196:53

Jule Niemeier vs. Iga Swiatek: US Open Achtelfinale heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Das Match zwischen Jule Niemeier und Iga Swiatek wird heute ausschließlich auf dem Sender Eurosport 2 zu sehen sein. Im Livestream ist dieser Kanal über die Plattformen DAZN, JOYN+ und den erst kürzlich ins Leben gerufenen Dienst discovery+ zu sehen.

Bei DAZN sind die beiden Eurosport-Sender bereits vorab im Liveprogramm integriert. Wer also ein Abonnement besitzt, muss nichts weiter tun als den Streamingdienst via Website oder App aufzurufen und loszustreamen. Noch kein Mitglied? Dann könnt Ihr das über diesen Link gleich nachholen!

Wer sich das Duell hingegen lieber im linearen Fernsehen zu Gemüte führen will, muss dazu in Besitz des Big-TV-Paketes der Telekom sein. Dieses kostet derzeit 19,95 Euro.

Jule Niemeier vs. Iga Swiatek: US Open Achtelfinale heute im Liveticker - Alle Infos zum Duell