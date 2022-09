Beim Davis Cup steht heute für Deutschland das dritte Gruppenspiel gegen Australien auf dem Programm. Alle Informationen zu der Übertragung des Matches und wo Ihr die Begegnung zwischen dem DTB-Team und Australien heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sichert Euch das DAZN-Abo und verfolgt das Davis-Cup-Match zwischen Deutschland und Australien live!

Gegen die noch ungeschlagenen Australier duelliert sich heute das DTB-Team rund um Jan-Lennard Struff. Gelingt Deutschland heute erneut ein Sieg oder zieht Australien als Gruppenerster in die Finalrunde ein?

Davis Cup, Übertragung: Deutschland vs. Australien heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Sonntag, den 18. September, bestreiten Deutschland und Australien ihr drittes Gruppenspiel beim diesjährigen Davis Cup. Die Begegnung startet heute mit dem ersten Einzel um 14.00 Uhr. Gespielt wird das Davis-Cup-Match im Hamburger Tennisstadion am Rothenbaum.

Den Auftakt in der Gruppe C konnte Deutschland am vergangenen Mittwoch erfolgreich gestalten. Gegen Frankreich setzte sich das Team von Kapitän Michael Kohlmann mit 2:1 durch. Oscar Otte verlor seine Partie gegen Adrian Mannarino, Jan-Lennard Struff sowie die Doppelpartner Kevin Krawietz und Tim Pütz verließen den Court als Sieger. Mit einem weiteren 2:1-Erfolg über Belgien wurde im Folgenden bereits das Weiterkommen gesichert.



Australien startete mit zwei Siegen in die Gruppenphase. Zum Auftakt des Turnier am 13. September setzte sich das Team gegen Belgien souverän mit 3:0 durch. Gegen Frankreich folgte am vergangenen Donnerstag der zweite Erfolg. Die Begegnung gegen Frankreich war vor dem dritten Match ausgeglichen, nachdem Jason Kubler sein Einzel gegen Richard Gasquet verloren hatte und Alex de Minaur gegen Benjamin Bonzi gewinnen konnte. Das Doppel-Duo Matthew Ebden/ Max Purcell konnte den Sieg gegen Frankreich schließlich perfekt machen. Bleiben die Australier, die heute erneut auf Nick Kyrgios verzichten müssen, ungeschlagen an der Tabellenspitze der Gruppe C?

Davis Cup, Übertragung: Deutschland vs. Australien heute live im TV und Livestream

Gleicht zwei Sender zeigen am heutigen Tag das Davis-Cup-Match zwischen Deutschland und Australien live im TV und Livestream. Bei ServusTV seht Ihr die Begegnung im Free-TV, DAZN zeigt sich für die Übertragung im Pay-TV zuständig.

Davis Cup, Übertragung: Deutschland vs. Australien heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

DAZN beginnt heute pünktlich zu Beginn des ersten Einzels um 14.00 Uhr. Auf DAZN 1 seht Ihr die Übertragung des Matches zwischen Deutschland und Australien bis 16.00 Uhr. Als Kommentator fungiert heute für den Sportsender Oliver Faßnacht.

Servus TV zeigt die Davis-Cup-Partie zwischen Deutschland und Frankreich am heutigen Tag live ab 14.45 Uhr im Free-TV. Dort könnt Ihr die beiden Einzel und das Doppel live und in voller Länge verfolgen. Das Kommentatoren-Duo besteht Markus Theil und Marco Hagemann, Christopher Kas ist für Servus TV als Experte im Einsatz.

© getty Nick Kyrgios steht heute nicht im Davis-Cup-Aufgebot der Australier.

Davis Cup, Übertragung: Deutschland vs. Australien heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Im Livestream seht Ihr auf DAZN am heutige Tag Deutschland vs. Belgien live und vollumfänglich. Dort seht Ihr die Übertragung der Davis-Cup-Partie ebenfalls ab 14.00 Uhr. Auf den Livestream von DAZN könnt Ihr über die DAZN-App oder Euren Laptop im Browser zurückgreifen.

Um die Davis-Cup-Übertragung von DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei dem Sportsender. Das schlägt mit monatlichen 29,99 Euro zur Buche, das Jahres-Abo kostet dagegen 274,99 Euro. Neben dem Davis Cup könnt Ihr auf DAZN auch die Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Boxen, die NBA, die NFL und noch viele weitere Sporthighlights verfolgen.

Servus TV bietet einen kostenlosen Livestream seinen gesamten Programms an. Mit diesem Livestream könnt Ihr heute somit auch das Duell zwischen Deutschland und Australien live und in voller Länge sehen. Den Livestream des Senders findet Ihr auf der Servus-TV-Website.

Davis Cup, Übertragung: Deutschland vs. Australien heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Davis Cup, Übertragung: Deutschland vs. Australien heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: Davis Cup, 3. Gruppenspiel

Davis Cup, 3. Gruppenspiel Partie: Deutschland vs. Australien

Deutschland vs. Australien Datum: 18. September

18. September Start: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Spielort: Hamburger Tennisstadion am Rothenbaum

Hamburger Tennisstadion am Rothenbaum Übertragung im TV: DAZN 1, ServusTV

DAZN 1, ServusTV Übertragung im Livestream: DAZN, ServusTV

DAZN, ServusTV Übertragung im Liveticker: SPOX

Davis Cup, Übertragung: Deutschland vs. Australien heute im Liveticker

Im Liveticker könnt Ihr das Davis-Cup-Match zwischen Deutschland und Australien heute bei SPOX verfolgen. Wir verfolgen für Euch die beiden Einzel und das Doppel am heutigen Tag. Hier geht es zu der Liveticker-Übersicht von SPOX.

Davis Cup, Übertragung: Deutschland vs. Australien heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe C im Überblick