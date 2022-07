Wimbledon live am Donnerstag: Halbfinale heute im TV, Livestream und Liveticker - Übertragung, Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Vier Damen- und vier Herrenprofis sind beim legendären Wimbledon-Turnier in London im Einzel noch mit dabei. Während die Herren erst morgen im Einsatz sind, bestreiten die Damen bereits heute das Halbfinale. Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker sowie zu den Matches, Ansetzungen und zum Zeitplan bekommt Ihr hier geliefert.

Bereits seit zehn Tagen wird auf dem heiligen Rasen in Wimbledon täglich Tennis auf höchstem Niveau gespielt. Am heutigen Donnerstag, den 7. Juli, wird der erste Halbfinaltag im Einzel absolviert. Dabei sind die Damen heute im Einsatz, die Herren dagegen erst morgen. Im Doppel ist es genau umgekehrt: Heute bestreiten die Herren ihre Halbfinalduelle, morgen dann die Damen. Noch dazu steht heute auch das Finale im Mixed an.

Wimbledon live am Donnerstag, Halbfinale: Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Vier Damen kämpfen um zwei Finaltickets, mit Tatjana Maria ist darunter auch eine Deutsche. Sie eröffnet um 14.30 Uhr mit einem Duell gegen Ons Jabeur, der Nummer drei der Setzliste, auf dem Centre Court den elften Spieltag in London. Nach Ende des ersten Halbfinals folgt dann das zweite, in dem Elena Rybakina und die zweifache Grand-Slam-Gewinnerin Simona Halep aufeinandertreffen. Das dritte und letzte Match auf dem Centre Court ist dann das Finale im Mixed. Die beiden Doppelspiele der Herren werden ab 14 Uhr auf dem Court Nummer eins ausgetragen.

Centre Court

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 14.30 Uhr Ons Jabeur (TUN/3) Tatjana Maria (GER) Damen Einzel Halbfinale nach Spiel 1 Elena Rybakina (KAZ/17) Simona Halep (ROU/16) Damen Einzel Halbfinale nach Spiel 2 Matthew Ebden (AUS) & Samantha Stosur (AUS) Neal Skupski (GBR/2) & Desirae Krawczyk (USA/2) Mixed Doppel Finale

© getty Tatjana Maria sicherte sich ihr Halbfinalticket mit einem Sieg im deutschen Duell gegen Jule Niemeier.

Court Nr. 1

Uhrzeit Spieler:in 1 Spieler:in 2 Geschlecht Wettbewerb Runde 14.00 Uhr Rajeev Ram (USA/1) & Joe Salisbury (GBR/1) Matthew Ebden (AUS/14) & Max Purcell (AUS/14) Herren Doppel Halbfinale frühestens um 15.30 Uhr Juan Sebastian Cabal (COL/6) & Robert Farah (COL/6) Nikola Mektic (CRO/2) & Mate Pavic (CRO/2) Herren Doppel Halbfinale

Wimbledon live am Donnerstag, Übertragung: Halbfinale heute im TV und Livestream

Sky ist heute für die Übertragung des Damen-Halbfinals zuständig. Anders als bisher wird heute jedoch nur ein Sender genutzt: Sky Sport 1 (HD). Dort beginnt um 14.15 Uhr die Übertragung des ersten Matches zwischen Jabeur und Maria. Wenn dieses Match dann zu Ende ist, findet ein flüssiger Übergang zum zweiten Halbfinale statt. Eine Konferenz wird es heute nicht geben.

Parallel zur Übertragung im Pay-TV bietet Sky mit dem Livestream eine andere Art und Weise an, wie Ihr die Runde der letzten Vier verfolgen könnt. Beide Begegnungen könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement - wenn Ihr bereits Sky-Kunden seid - oder via WOW, das ehemals unter dem Namen SkyTicket bekannt war, im Livestream verfolgen.

Wimbledon live am Donnerstag, Übertragung: Halbfinale heute im Liveticker

SPOX tickert zudem beide Damen-Halbfinalmatches heute live und ausführlich mit. Somit haben auch die Tennisfans, die kein Sky-Abo oder Zugang zu WOW haben, eine Möglichkeit, die Partien zu verfolgen.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Wimbledon 2022: Terminplan