Finale in Wimbledon! Auf dem heilige Rasen in London duellieren sich am heutigen Tag Ons Jabeur und Jelena Rybakina im Einzel. Alle Informationen zum Match und wo Ihr das Finale der Frauen heute live im TV, Livestream und im Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Beim prestigeträchtigste Tennis-Turnier der Welt stehen sich heute bei der 135. Auflage von Wimbledon im Finale Ons Jabeur und Jelena Rybakina gegenüber. Und in die Geschichtsbücher wird heute ein neuer Name eingetragen werden. Für beide Spielerinnen ist es nämlich das erste Grand-Slam-Finale.

Wimbledon, Finale der Damen heute live: Ons Jabeur vs. Jelena Rybakina im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Samstag, den 09. Juli, findet das Finale der Frauen zwischen Ons Jabeur und Jelena Rybakina in Wimbledon statt. Das Match beginnt auf dem heiligen Rasen des Centre Courts vor rund 15.000 Zuschauern um 15.00 Uhr. Nach dem Australian Open und French Open ist das Finale in Wimbledon das dritte Grand-Slam-Endspiel in diesem Jahr.

Ons Jabeur schrieb am vergangenen Donnerstag Geschichte: Als erste Spielerin aus Tunesien konnte sie ein Finale bei einem Grand-Slam-Turnier erreichen. Im Halbfinale setzte sich Jabeur knapp in drei Sätzen gegen Tatjana Maria durch. Die Deutsche zeigte eine tolle Leistung in Wimbledon und erreichte überraschend das Halbfinale in London. Jabeur war jedoch die bessere Spielerin und kann sich heute die Krone in Wimbledon im Match gegen Jelena Rybakina holen. Die an Nummer drei gesetzte Ons Jabeur geht heute als leichte Favoritin in das Match.

Wie man die vermeintliche Favoriten in einem Match schlägt, weiß jedoch Jelena Rybakina. Im Halbfinale von Wimbledon warf die Kasachin die große Turnier-Favoritin Simona Halep, die vor der Partie noch keinen Satz abgegeben hatte, glatt in zwei Sätzen aus dem Turnier.

Auch für die 23-Jährige ist das heutige Wimbledon-Finale das erste Grand-Slam-Endspiel in ihrer Karriere. Als bestes Resultat steht bislang das Viertelfinal-Aus in Wimbledon aus dem Jahr 2018. Wer von den Spielerinnen kann das Finale heute für sich entscheiden und ihren ersten Grand-Slam-Triumph einfahren?

Wimbledon, Finale der Damen heute live: Ons Jabeur vs. Jelena Rybakina im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Wimbledon, Finale der Damen heute live: Ons Jabeur vs. Jelena Rybakina im TV und Livestream

Sky zeigt das Finale der Frauen in Wimbledon am heutigen Nachmittag live und exklusiv im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die exklusiven Übertragungsrechte alle Wimbledon-Matches in diesem Jahr.

Das Finale seht Ihr heute live und in voller Länge auf Sky Sport 1 (HD). Die Übertragung des Duells beginnt um 14.45 Uhr. Der Match-Beginn ist für 15.00 Uhr terminiert.

© getty Jelena Rybakina schlug im Wimbledon-Halbfinale Simona Halep mit 6:3, 6:3.

Der Pay-TV-Sender Sky bietet Euch alternativ zwei Optionen, das Wimbledon-Finale zwischen Ons Jabeur und Jelena Rybakina im Livestream zu verfolgen. Euer gesamtes Sky-Programm könnt Ihr zum einen bequem mit Eurem Tablet oder Smartphone mit der Sky Go-App streamen. Außerdem könnt Ihr bei Sky das Angebot von WOW buchen und so das Endspiel in Wimbledon heute im Livestream erleben.

Wimbledon, Finale der Damen heute live: Ons Jabeur vs. Jelena Rybakina im Liveticker

Ihr könnt das Finale der Frauen in Wimbledon zwischen Ons Jabeur und Jelena Rybakina heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX bestens aufgehoben.

Wir verfolgen für Euch das komplette Match in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum SPOX-Liveticker von Ons Jabeur vs. Jelena Rybakina.

