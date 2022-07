Wimbledon, Tag 8 - Diesmal ohne Skandal: Kyrgios im Viertelfinale von Wimbledon

Nick Kyrgios hat zwei Tage nach dem Skandalmatch gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas die nächste Hürde genommen und ist ins Viertelfinale von Wimbledon eingezogen. Der Australier gewann - diesmal ohne Eskapaden - gegen Brandon Nakashima (USA) 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 3:6, 6:2.

In der nächsten Runde trifft Kyrgios (27) am Mittwoch auf den Chilenen Cristian Garin, der sich gegen Alex de Minaur (Australien) nach einem Comeback und 4:34 Stunden 2:6, 5:7, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (10:6) durchsetzte.

Kyrgios war nach mehreren unflätigen Ausrastern im Match gegen Tsitsipas zu 4000 Dollar Strafe verurteilt worden, sein frustrierter Gegner, der sich von Kyrgios provoziert fühlte, muss 10.000 Dollar zahlen, weil er den Ball auf die Tribüne gedroschen hatte.

In den Pressekonferenzen nach dem Match war der Streit zwischen den Spielern weitergegangen.

Einen glatten Favoritensieg fuhr der US-Amerikaner Taylor Fritz ein. Die Nr. 11 der Setzliste bezwang Außenseiter Jason Kubler aus Australien glatt in drei Sätzen. Fritz trifft im Viertelfinale auf den Sieger der Partie zwischen Rafael Nadal und dem Niederländer Botic van de Zandschulp (Liveticker).

Das deutsche Spitzendoppel Kevin Krawietz und Andreas Mies steht in Wimbledon ebenfalls im Viertelfinale. Das Duo aus Coburg und Köln gewann am Montag gegen die Briten Jonny O'Mara und Ken Skupski 7:6 (8:6), 6:4, 6:4. So weit waren die zweimaligen French-Open-Sieger im All England Club noch nie gekommen.

Auf dem Weg ins Halbfinale wartet nun eine hohe Hürde. Die nächsten Gegner von Krawietz (30) und Mies (31) sind die an Position zwei gesetzten Titelverteidiger Nikola Mektic und Mate Pavic aus Kroatien.

Wimbledon, Tag 8: Die Achtelfinal-Matches im Überblick

Damen:

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis 14.00 Uhr* Alize Cornet (FRA) Ajla Tomljanovic (AUS) 14.00 Uhr Elena Rybakina (KAZ/17) Petra Matic (CRO) 7:5, 6:3 18.15 Uhr* Paula Badosa (ESP/4) Simona Halep (ROU/16) Liveticker 19.30 Uhr* Amanda Anisimova (USA/20) Harmony Tan (FRA)

Herren:

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 12.00 Uhr Cristian Garin (CHI) Alex De Minaur (AUS/19) 2:6, 5:7, 7:6 (3), 6:4, 7:6 (6) 14.30 Uhr Nick Kyrgios (AUS) Brandon Nakashima (USA) 4:6, 6:4, 7:6 (2), 3:6, 6:2 15.30 Uhr Jason Kubler (AUS) Taylor Fritz (USA/11) 3:6, 1:6, 4:6 20.00 Uhr* Botic van de Zandschulp (NED/21) Rafael Nadal (ESP/2) Liveticker

*geschätzter Beginn