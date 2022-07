Das Wimbledon-Finale der Frauen bestreiten am heutigen Tag Ons Jabeur und Elena Rybakina. Das komplette Match könnt Ihr hier im Liveticker von SPOX verfolgen.

Ons Jabeur vs. Elena Rybakina! So lautet das Finale des prestigeträchtigsten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Wer kann sich heute auf dem heiligen Rasen von Wimbledon zum Champion krönen? Hier im Liveticker von SPOX erfahrt Ihr es.

Ons Jabeur vs. Elena Rybakina: Wimbledon Finale der Frauen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit Ons Jabuer und Elena Rybakina stehen heute zwei Debütantinnen in einem Grand-Slam-Finale. Jabeur, die im Halbfinale Tatjana Maria ausschaltete, ist gar die erste Tunesierin, die das Endspiel eines Grand Slams erreichen konnte. Ons Jabeur ist in Wimbledon an Nummer drei gesetzt und damit heute die leichte Favoritin. Die an Nummer 17 gesetzte Kasachin Elena Rybakina zeigte sich in den vergangenen Matches jedoch äußerst stark - im Habfinale schlug sie beispielsweise Simona Halep glatt mit 6:3, 6:3. Welche Spielerin holt sich heute ihren ersten Grand-Slam-Titel?

Vor Beginn: Das Frauen-Endspiel der 135. Auflage des Wimbledon-Turniers startet heute um 15.00 Uhr auf dem Centre Court.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Wimbledon Finales der Frauen zwischen Ons Jabeur und Elena Rybakina.

Ons Jabeur vs. Elena Rybakina: Wimbledon Finale der Frauen heute live im TV und Livestream

Sky zeigt das Wimbledon Finale der Frauen zwischen Ons Jabeur und Elena Rybakina heute exklusiv im Pay-TV auf Sky Sport 1 (HD). Die Vorberichte zum Duell beginnen um 14.45 Uhr. Das Match beginnt auf dem Centre Court heute um 15.00 Uhr.

Mit der Sky Go-App oder WOW könnt Ihr die Übertragung von Sky heute alternativ im Livestream verfolgen.

