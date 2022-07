Tennis: Nick Kyrgios muss vor Gericht - Klage wegen Angriff auf Ex-Freundin Chiara Passari

Tennis-Star Nick Kyrgios muss in seiner Heimat Australien vor Gericht: Ihm wird vorgeworfen, seine Ex-Freundin Chiara Passari im vergangenen Jahr körperlich attackiert zu haben. Das berichtet die Canberra Times.

Eine Polizeibehörde bestätigte der Zeitung, dass Kyrgios am 2. August vor dem ACT Magistrates Court erscheinen muss, es geht um einen tätlichen Angriff im Dezember 2021. Kyrgios soll seine damalige Freundin gepackt haben, weitere Informationen sind nicht bekannt.

Ein derartiger Fall kann mit einer Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren geahndet werden. "Die Art der Vorwürfe sind ernst, Herr Kyrgios nimmt die Vorwürfe auch sehr ernst", zitiert die Zeitung Rechtsanwalt Jason Moffett. "Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinen Kommentar von seiner Seite, da es sich um einen Fall vor Gericht handelt. Aber wir werden beizeiten eine Presseerklärung herausgeben."

Passari hatte im vergangenen Dezember vermeintliche Chat-Verläufe veröffentlicht. Sie warf ihm dabei unter anderem einen Seitensprung vor. Außerdem soll er ihr einmal mitten in New York nachts Handy und Brieftasche abgenommen und sie allein gelassen haben.

Beim aktuell stattfindenden Grand Slam in Wimbledon sorgt Kyrgios dieser Tage gleich in mehrfacher Hinsicht für Schlagzeilen: Am Montag erreichte er nach einem Fünfsatzsieg über Brandon Nakashima das Viertelfinale und kann von seinem ersten Grand-Slam-Titel im Einzel träumen. In der Runde zuvor legte sich Kyrgios mit Gegner Stefanos Tsitsipas an und kassierte eine Geldstrafe - nicht die erste im Turnierverlauf.

Der 27 Jahre alte Kyrgios trifft am Mittwoch auf den Chilenen Cristian Garin, im Halbfinale könnte es zum Duell mit Rafael Nadal kommen.