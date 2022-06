French Open: Swiatek baut Serie aus und greift in Paris nach dem Titel

Iga Swiatek greift nach dem Titel in Paris. Die 21 Jahre alte Polin steht nach einem 6:2, 6:1-Erfolg in nur 64 Minuten gegen die Russin Daria Kasatkina zum zweiten Mal im Finale der French Open. Ihre Gegnerin für die Partie am Samstag ermitteln die ungesetzte Italienerin Martina Trevisan und die erst 18 Jahre alte US-Amerikanerin Coco Gauff.

"Es ist ein ziemlich besonderer und emotionaler Moment für mich", sagte Swiatek: "Ich liebe es, hier zu spielen und bin dankbar dafür, erneut das Finale spielen zu dürfen."

Swiatek setzte ihre beeindruckende Erfolgsserie fort. Die Turniersiegerin von 2020 hat nun 34 Matches in Folge gewonnen.

Einzig Venus Williams hat seit Beginn des 21. Jahrhunderts eine noch um ein Match längere Serie vorzuweisen, die im Jahr 2000 beim Turnier in Linz zu Ende ging.

"Ich versuche, jedes Match gleich anzugehen, egal, welche Bedeutung es hat", so Swiatek: "Ich fokussiere mich auf meine Aufgaben."

Die Weltranglistenerste wird im Endspiel von Paris angesichts ihrer derzeitigen Verfassung Favoritin sein. Im vergangenen Jahr hatte die Tschechin Barbora Krejcikova die French Open gewonnen.

French Open: Halbfinale der Damen