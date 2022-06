Auf das Sandplatzspektakel bei den French Open folgt in wenigen Wochen mit dem Wimbledon-Turnier der Rasenklassiker. Hier erfahrt Ihr, ob der Grand-Slam-Wettbewerb im Free-TV gezeigt wird und wie Ihr die Matches live im TV und Livestream sehen könnt.

Wenige Wochen nach dem Ende der French Open steht im Kalender bereits das nächste Grand-Slam-Turnier an. Nach dem Spektakel in Paris ist die Tennis-Elite vom 27. Juni bis zum 10. Juli im Rahmen der 135. Auflage des prestigeträchtigen Wimbledon-Turnieres in London im Einsatz.

Eine weitere Motivation liefert auch das Preisgeld, das in diesem Jahr so hoch ist wie noch nie zuvor. Insgesamt 40,35 Millionen Pfund werden an die Spielerinnen und Spieler ausgeschüttet, wobei davon die Sieger im Einzel jeweils zwei Millionen Pfund (rund 2,3 Millionen Euro) erhalten.

Im Einzel der Herren gilt der Serbe Novak Djokovic als Favorit, nicht nur, weil er amtierender Champion und sechsfacher Wimbledon-Sieger ist, sondern weil Stars wie Alexander Zverev und Roger Federer verletzt sind und nicht mitmachen können, wobei Federer mit seinen 40 Jahren wohl kein Anwärter auf den Titel gewesen wäre. Die Teilnahme des Spaniers Rafael Nadal, der in diesem Jahr beide Grand-Slam-Turniere gewann, ist ebenfalls noch nicht fix.

Bei den Damen will die Weltranglistenerste Iga Swiatek ihren Erfolgslauf fortsetzen und nach dem Sieg bei den French Open das dritte Grand-Slam-Turnier ihrer Karriere gewinnen.

Wie üblich wird es auch in diesem Jahr sowohl ein Doppel-Turnier der Herren als auch der Damen geben. Zudem treten die Athletinnen und Athleten geschlechterübergreifend im Mixed-Wettbewerb an.

Wimbledon live im Free-TV? So seht Ihr die Matches live im TV und Livestream

Im Free-TV wird auch in diesem Jahr kein Wimbledon-Match übertragen. Um vom Spektakel auf der Insel nichts zu verpassen, müsst Ihr Euch anderweitig umsehen. Die Übertragungsrechte liegen nämlich bei Sky, das täglich und insgesamt mehr als 350 Stunden Tennis auf höchstem Niveau anbietet. Dabei nutzt der Pay-TV-Sender gleich mehrere seiner Kanäle, von Sky Sport 1 (HD) bis Sky Sport 5 (HD) sind alle für die Matches reserviert. In der ersten Woche läuft auf Sky von 11.45 Uhr bis 23 Uhr Wimbledon-Action.

© getty 2021 gewann Novak Djokovic im Einzel der Herren.

Dabei sind die Begegnungen nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Livestream zu sehen. Auch hierfür ist Sky die richtige Adresse. Was auf den Sky-Sport-Kanälen im TV übertragen wird, wird parallel dazu nämlich auch im Livestream gezeigt. Zugriff auf diesen erhaltet Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW (ehemals SkyTicket).

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

