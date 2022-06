French Open live am Freitag: Halbfinale heute im TV, Livestream und Liveticker - Übertragung, Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Bei den French Open steht heute das Halbfinale im Einzel der Herren an. Übertragung im TV, Livestream und Liveticker, Matches, Ansetzungen, Zeitplan - wir liefern Euch die wichtigsten Infos zum heutigen Tennis-Spektakel.

Nachdem gestern im Rahmen des Halbfinals die beiden Finalisten im Einzel der Damen ermittelt wurden, soll das Gleiche nun auch am heutigen Freitag, den 3. Juni, mit den Herren geschehen. Zwei absolute Spektakel werden bei den French Open in Paris erwartet.

French Open live am Freitag, Halbfinale: Übertragung, Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Das Herren-Halbfinale des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres eröffnen Sandplatzkönig Rafael Nadal und Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev. Die beiden beginnen um ca. 15 Uhr ihr Match auf dem Center Court, dem Court Philippe-Chatrier.

Nadal, der mit 13 Titeln die mit Abstand meisten French-Open-Turniere gewann und insgesamt mit 21 Titeln auch die Liste der Grand-Slam-Champions anführt, setzte sich im Viertelfinale gegen Novak Djokovic, der ihn im Jahr davor aus dem Wettbewerb warf, durch. Zverev sicherte sich sein Ticket mit einem Viersatzsieg gegen den spanischen Shootingstar Carlos Alcaraz.

Nach dem ersten Halbfinale treffen im zweiten Spiel des Nachmittags dann der Norweger Casper Ruud und der Kroate Marin Cilic aufeinander.

Ruud entschied im Viertelfinale das skandinavische Duell gegen den 19-jährigen Dänen Holger Rune für sich. Cilic zog mit einem Fünfsatzsieg über den Russen Andrey Rublev in die Runde der letzten Vier ein. Das Match Ruud vs. Cilic geht frühestens um 17.30 Uhr los. Natürlich ist der Matchstart auch von der Länge des Duells Nadal vs. Zverev abhängig.

Spiele auf dem Court Philippe-Chatrier

Wettbewerb Spieler A Spieler B Runde Beginn Herren Einzel Rafael Nadal (ESP/5) Alexander Zverev (GER/3) Halbfinale nicht vor 14.45 Uhr Herren Einzel Casper Ruud (NOR/8) Marin Cilic (CRO/20) Halbfinale frühestens um 17.30 Uhr

French Open live am Freitag: Halbfinale heute im TV und Livestream

Beide Partien werden live und in voller Länge vom Free-TV-Sender Eurosport 1 übertragen. Zuerst beginnt der Tennis-Spieltag auf Eurosport um 14.30 Uhr mit der "Matchball"-Sendung. Um 15 Uhr werden dann die ersten Livebilder aus der französischen Hauptstadt gezeigt. Die Übertragung des French-Open-Halbfinals endet dann nicht vor 21 Uhr.

Die beiden Matches seht Ihr heute nicht nur im TV, sondern auch im Livestream, im Eurosport-Player. Obwohl Eurosport 1 frei empfangbar ist, ist der dazugehörige Livestream kostenpflichtig. Um Eurosport 1 oder Eurosport 2 im Livestream zu verfolgen, wird nämlich ein Abonnement für 6,99 Euro pro Monat benötigt.

Ein weiterer Anbieter, der die Duelle im Livestream zeigt, ist JOYN+. Auch dafür braucht Ihr ein Abo, das monatlich 6,99 Euro kostet.

Zudem haben auch DAZN-Kunden die Möglichkeit, auf die Übertragung von Eurosport 1 zuzugreifen. Der Sender Eurosport 1, Eurosport 2 ebenfalls, wird nämlich 24 Stunden lang täglich auf der Plattform von DAZN angeboten. Dies ermöglicht die gemeinsame Kooperation zwischen DAZN und Eurosport.

Das vielfältige Livestream-Angebot von DAZN umfasst neben Tennis auch Fußball, US-Sport (NBA und NFL), Handball, Darts, Radsport, Motorsport, MMA, Wrestling, Boxen, Rugby und noch einige weitere Sportarten und Wettkämpfe.

DAZN bietet zwei verschiedene Abo-Varianten an. Dabei handelt es sich um das Monatsabo, das monatlich 29,99 Euro kostet, und um das Jahresabo, das für 274,99 Euro pro Jahr zu haben ist.

French Open live am Freitag: Halbfinale im Liveticker

Beide Halbfinalmatches werden von SPOX im Liveticker angeboten. Damit verpasst Ihr keine wichtigen Ballwechsel, wenn sich zum einen Nadal und Zverev, zum anderen Ruud und Cilic in Paris begegnen.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

French Open: Der Zeitplan des Turniers