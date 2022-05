SPOX-Voting: Ist Carlos Alcaraz jetzt der Topfavorit für die French Open?

Carlos Alcaraz ist der Spieler der Stunde im Tennis! Der 19-Jährige scheint unstoppable und holte sich jetzt auch den Titel beim Masters-Turnier in Madrid. Ist er damit der Topfavorit für die French Open in Paris?

Rafael Nadal geschlagen, Novak Djokovic in einem absolut unfassbaren Match geschlagen - und im Finale kurzen Prozess mit dem körperlich angeschlagenen Alexander Zverev gemacht: Carlos Alcaraz ist on fire!

Für Zverev ist der 19-Jährige aktuell sogar schon "der beste Spieler der Welt". Alcaraz hat am Sonntagabend für das Masters-Turnier in Rom in dieser Woche zurückgezogen, um sich jetzt voll auf die am 22. Mai startenden French Open zu konzentrieren.

Holt der Spanier dort seinen ersten Grand-Slam-Titel? Ist er jetzt sogar schon der Topfavorit? Sagt uns Eure Meinung direkt hier im Artikel. Für die App-User geht es hier entlang!