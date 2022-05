Bei den French Open stehen sich heute im Viertelfinale die beiden Top-Stars Rafael Nadal und Novak Djokovic gegenüber. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Bereits im Viertelfinale kommt es bei den diesjährigen French Open zum Traumduell zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic. Wer kann sich in der Night Session in Paris durchsetzen? SPOX bietet das Match im Liveticker zum Mitlesen an.

Rafael Nadal vs. Novak Djokovic: Viertelfinale bei den French Open heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Erst bei den vergangenen Australian Open, zu Beginn des Jahres, konnte Rafael Nadal mit seinem Turniersieg die 21-Grand-Slam-Marke knacken und sich so erst einmal von Roger Federer und Novak Djokovic, die beide bei 20 stehen, absetzen. Damals durfte der Djoker nicht am Wettbewerb teilnehmen, da er ungeimpft war und dies damals eine Anforderung für die Teilnahme war. In Frankreich darf der amtierende Roland-Garros-Champion aus Serbien jedoch wieder mitspielen. Ein Sieg über Nadal wäre der erste Schritt, um selbst seinen 21. Grand-Slam zu gewinnen.

Vor Beginn: Das Match geht frühestens um 20.45 Uhr los und wird natürlich auf dem Court Philippe Chatrier, dem Center Court in Paris, ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Viertelfinale bei den French Open zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic.

Rafael Nadal vs. Novak Djokovic: Viertelfinale bei den French Open heute im TV und Livestream

Das Spektakel wird heute live im Free-TV auf dem Sender Eurosport 1 übertragen. Darüber hinaus ist der Sender auch im Livestream von Eurosport, im Eurosport-Player, vorfindbar. Jedoch ist dafür ein Abonnement, das 6,99 Euro monatlich kostet, notwendig. Auch via JOYN+ lässt sich das Match im Livestream verfolgen. Auch dafür werden 6,99 Euro monatlich fällig.

Zu guter Letzt bietet auch der Streamingdienst DAZN Nadal vs. Djokovic an. DAZN und Eurosport kooperieren nämlich miteinander, weswegen beide Eurosportsender bei DAZN angeboten werden.

DAZN ist für 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr zu haben.

French Open: Spiele auf dem Court Philippe Chatrier

Wettbewerb Spieler:in A Spieler:in B Beginn Damen Einzel Martina Trevisan (ITA) Leylah Annie Fernandez (CAN) 12.00 Uhr Damen Einzel Cori Gauff (USA) Sloane Stephens (USA) 13.15 Uhr* Herren Einzel Alexander Zverev (GER) Carlos Alcaraz (ESP) 14.30 Uhr* Herren Einzel Novak Djokovic (SRB) Rafael Nadal (ESP) 20.45 Uhr*

*voraussichtliche Zeit