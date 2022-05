French Open live am Dienstag: Viertelfinale heute im TV, Livestream und Liveticker - Übertragung, Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Die French Open bewegen sich so langsam aber sicher in die heiße Phase! Der heutige zehnte Tag hat einige Hochkaräter im Programm. Welche das sind und wo Ihr diese im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Insgesamt neun Spiele hat der heutige Dienstag zu bieten. Unter anderem wird auch der Hamburger Alexander Zverev an den Start gehen. Darüber hinaus kommt es am Abend zum absoluten Topspiel zwischen dem Weltranglistenersten Novak Djokovic und -fünften Rafael Nadal.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles Wichtige zu den heutigen Matches - vom Zeitplan bis zur Übertragung im TV und Livestream.

Viertelfinale bei den French Open live am Dienstag: Matches, Ansetzungen, Zeitplan

Wie gewohnt werden auch heute wieder alle Einzelspiele auf dem Court Philippe Chatrier ausgetragen. Die Doppelbegegnungen finden dagegen auf zwei anderen Plätzen statt. Einen Überblick über alle Duelle des Tages, bekommt Ihr im Folgenden.

Spiele auf dem Court Philippe Chatrier

Wettbewerb Spieler:in A Spieler:in B Beginn Damen Einzel Martina Trevisan (ITA) Leylah Annie Fernandez (CAN) 12.00 Uhr Damen Einzel Cori Gauff (USA) Sloane Stephens (USA) 13.15 Uhr* Herren Einzel Alexander Zverev (GER) Carlos Alcaraz (ESP) 14.30 Uhr* Herren Einzel Novak Djokovic (SRB) Rafael Nadal (ESP) 20.45 Uhr*

Spiele auf dem Court Suzanne Lenglen

Wettbewerb Team A Team B Beginn Herren Doppel Ram (USA) & Salisbury (GBR) Dodig (CRO) & Krajicek (USA) 11.40 Uhr

Spiele auf dem Court Simonne Mathieu

Wettbewerb Team A Team B Beginn Herren Doppel Granollers (ESP) & Zeballos (ARG) Skupski (GBR) & Koolhof (NED) 11.00 Uhr Damen Doppel Zanevska (BEL) & Zimmermann (BEL) Ostapenko (LET) & Kichenok (UKR) 13.35 Uhr* Damen Doppel Mirza (IND) & Hradecká (CZE) Pegula (USA) & Gauff (USA) 15.30 Uhr*

*voraussichtliche Zeit

French Open live am Dienstag: Viertelfinale heute im TV und Livestream

Auch heute wieder werden alle Duelle des Tages vom Unternehmen Eurosport übertragen. Im Folgenden erklären wir Euch, auf welchen Kanälen die French Open zu sehen sein werden, wann sie zu sehen sein werden und welche Voraussetzungen dafür geschaffen sein müssen.

Viertelfinale bei den French Open live am Dienstag: Übertragung im Free-TV

Mit dem Eurosport-Sender im Free-TV könnt Ihr einen Großteil der heutigen Matches komplett gratis im linearen Fernsehen verfolgen. Der Sender überträgt bereits ab 11.30 Uhr das Geschehen aus Paris und dann durchgehend bis 19.00 Uhr. Am Abend um 21.00 Uhr geht es mit der Übertragung weiter, wenn es heißt: Djokovic vs. Nadal - das Beste, was der Tennissport zu bieten hat.

Viertelfinale bei den French Open live am Dienstag: Übertragung im Livestream

Wer sich die heutigen Events dagegen lieber im Livestream anschauen möchte, sollte gewarnt sein: Hier gibt es keine kostenfreie Möglichkeit. Stattdessen hat das Unternehmen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 über Drittanbieter zu verfolgen.

So sind diese nämlich im Liveprogramm sowohl von JOYN+ als auch von DAZN enthalten. Über die folgenden Links kommt Ihr direkt zu den jeweiligen Websites.

Hier geht's zu DAZN!

Hier geht's zu JOYN+!

French Open live am Dienstag: Viertelfinale heute im Liveticker bei SPOX

Alternativ dazu besteht auch die Option, ausgewählte Duelle im Liveticker bei SPOX zu verfolgen. Wer also nicht live zuschauen kann, hat auf diese Weise dennoch die Möglichkeit, live dabei zu sein.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht am Dienstag

French Open live am Dienstag: Der Zeitplan des Turniers

Event Datum 1. Runde 22. - 24. Mai 2. Runde 25. & 26. Mai 3. Runde 27. & 28. Mai 4. Runde 29. & 30. Mai Viertelfinale 31. Mai & 01. Juni Halbfinale 02. Juni & 03. Juni Finale, Frauen-Einzel, Männer-Doppel 04. Juni Finale, Männer-Einzel 05. Juni

French Open live am Dienstag: Die Sieger der vergangenen Jahre