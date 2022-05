Halbfinale in Madrid: Djokovic fordert Nadal-Bezwinger Alcaraz

Novak Djokovic macht in Madrid deutliche Schritte nach vorne. Der Tennis-Weltranglistenerste erreichte beim Masters in der spanischen Hauptstadt das Halbfinale und zeigte beim 6:3, 6:4 gegen den an Position zwölf gesetzten Polen Hubert Hurkacz eine souveräne Leistung.

In der Vorschlussrunde wird Djokovic vom Shootingstar gefordert. Carlos Alcaraz (19) besiegte im dritten spanischen Generationenduell erstmals den Altmeister Rafael Nadal (35), obwohl er beim 6:2, 1:6, 6:3 schmerzhaft mit dem Fuß umknickte. Alcaraz ist der erste Spieler unter 20, der Nadal auf Sand bezwingt. Auch Spaniens König Felipe war begeistert.

Djokovic geht es gelassen an. "Mir ist es gleich, wer auf der anderen Seite des Netzes steht", sagte der Serbe. "Ich will einfach besser und besser werden, jeden Tag. Ich konzentriere mich derzeit ausschließlich auf mich selbst."

Djokovics Ziel ist es seit seinem Comeback Anfang April, sich für die French Open in Paris ab dem 22. Mai wieder auf sein Toplevel zu bringen. In Roland Garros ist der 34-Jährige der Titelverteidiger. Bei den Australian Open im Januar hatte der 20-malige Grand-Slam-Sieger als ungeimpfter Athlet nicht an den Start gehen dürfen.

Alexander Zverev (Hamburg), Nummer zwei der Setzliste, ist am Abend gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime angesetzt (ca. 22 Uhr im LIVETICKER).