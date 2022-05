Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev trifft heute im Achtelfinale der French Open auf Bernabe Zapata Miralles. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Alexander Zverev muss im Achtelfinale der French Open heute gegen den Spanier Bernabe Zapata Miralles ran. Zieht der Deutsche eine Runde weiter? Oder schafft Zapata Miralles die Überraschung? Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das komplette Match mitverfolgen.

Alexander Zverev vs. Bernabe Zapata Miralles: Achtelfinale bei den French Open - Der Zwischenstand

French Open, 3. Runde Alexander Zverev Bernabe Zapata Miralles 1. Satz 2. Satz 3. Satz

Alexander Zverev vs. Bernabe Zapata Miralles: Achtelfinale bei den French Open heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Hamburger ist nicht unbedingt sorgenfrei bis ins Achtelfinale des zweiten Grand-Slam-Turniers des Jahres eingezogen. Auf den lockeren Erstrundensieg gegen Sebastian Ofner folgte in der zweiten Runde ein Fünf-Satz-Triumph (2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5) über Sebastian Baez. Auch Brandon Nakashima erwies sich in der dritten Runde als zäher Gegner (7:6, 6:3, 7:6). Nun will Zverev heute mit dem nächsten Sieg das Viertelfinalticket einlösen.

Vor Beginn: Die Begegnung ist die dritte, die heute auf dem Court Suzanne-Lenglen in Paris über die Bühne geht. Es beginnt nach dem Duell zwischen Novak Djokovic und Diego Schwartzman. Start des Duells Zverev vs. Zapata Miralles ist also frühestens um 16.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinal-Match bei den French Open zwischen Alexander Zverev und Bernabe Zapata Miralles.

Alexander Zverev vs. Bernabe Zapata Miralles: Achtelfinale bei den French Open heute im TV und Livestream

Das Match wird heute auf Eurosport 1 live und in voller Länge im Free-TV gezeigt. Wie an den vergangenen Tennis-Spieltagen ist zudem auch der Pay-TV-Sender Eurosport 2 für die Übertragung der French Open heute zuständig. Beide Sender gibt es auch im Livestream, im Eurosport-Player, zu sehen. Die Kosten für dieses liegen bei 6,99 Euro pro Monat.

Parallel zur Übertragung im Eurosport könnt Ihr das Match auch bei DAZN, der mit Eurosport eine Kooperation eingegangen ist, live verfolgen. Ein weiterer Anbieter ist JOYN+, das Abo ist für 6,99 Euro je Monat zu haben.

Das Abo für DAZN kostet Euch hingegen entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

