Wimbledon 2022: Datum, Termine, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Das dritte Grand-Slam-Turnier ist auch in diesem Jahr wieder das Highlight im Tennis. Wir gegen Euch wichtige Infos zu Wimbledon 2022 und verraten Euch, wo Ihr das Turnier live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Wimbledon 2022: Datum, Termine, Ort, Zeitplan

In einem Jahr ohne Olympische Spiele sind die vier Grand-Slam-Turniere 2022 die absoluten Highlight im Tennis-Terminkalender. Über den Australian Open, den French Open und den US Open liegt in der Bedeutung Wimbledon.

Das einzige Grand-Slam-Turnier auf Rasen ist das rumreichste und prestigeträchtigste Turnier der Welt. In diesem Jahr wird auf den Plätzen des All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) vom 27. Juni bis zum 10. Juli gespielt - und das durchgehend. Wimbledon bricht 2022 nämlich mit der Tradition des Ruhetags am "Middle Sunday", dem ersten Sonntag im Turnierverlauf. Das heißt, dass heuer auch am Sonntag, den 3. Juli, gespielt wird.

Ebenfalls neu ist, dass auch in Wimbledon ab diesem Jahr beim Stand von 6:6 im finalen Durchgang ein Tiebreak bis zehn Punkte gespielt.

Das Finale der Damen findet am 9. Juli, das Finale der Herren am 10. Juli statt. In beiden Konkurrenzen spielen jeweils 128 Spieler:innen um den Turniersieg. Darüber hinaus gibt es noch Wettbewerbe im Damen- und Herren-Doppel, im Mixed, im Rollstuhltennis und Einzel und Doppel der Juniorinnen und Junioren.

Wimbledon 2022: Zeitplan, Runden

Datum Runde Montag, 28. Juni 1. Runde Dienstag, 29. Juni 1. Runde Mittwoch, 30. Juni 2. Runde Donnerstag, 1. Juli 2. Runde Freitag, 2. Juli 3. Runde Samstag, 3. Juli 3. Runde Sonntag, 4. Juli 4. Runde Montag, 5. Juli 4. Runde Dienstag, 6. Juli Viertelfinale Mittwoch, 7. Juli Viertelfinale Donnerstag, 8. Juli Halbfinale Freitag, 9. Juli Halbfinale Samstag, 10. Juli Finale Damen Sonntag, 11. Juli Finale Herren

Wimbledon 2022: Übertragung im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an Wimbledon liegen auch in diesem Jahr bei Sky. Deshalb gibt es im Free-TV keine Live-Übertragungen des Grand-Slam-Turniers.

Sky verspricht auch 2022 eine umfangreiche Berichterstattung im TV und im Livestream. Konkret: Mehr als 350 Stunden Live Tennis auf bis zu fünf Kanälen inklusive einer Konferenz auf den Kanälen Sky Sport 1 bis Sky Sport 5. In der ersten Turnierwoche findet die Berichterstattung täglich von 11.45 Uhr bis 23 Uhr statt.

Um Euch die Spiele aus Wimbledon im TV ansehen zu können benötigt Ihr ein Abo. Zusätzlich bietet der Sender auch eine Übertragung im Livestream via Sky Go (Bestandskunden) an. Solltet Ihr bis Ende Juni noch kein Sky-Kunde sein, aber dennoch nicht auf den Rasen-Klassiker verzichten wollt, bleibt Euch die Möglichkeit eines kostenpflichtigen Sky Ticket.

© getty 2021 gewann Novak Djokovic im Einzel der Herren.

Wimbledon 2022: Die Sieger der vergangenen Jahre