Die Qualifikation des deutschen Tennisteams gegen Brasilien geht in den zweiten und entscheidenden Tag. Alle wichtigen Informationen rund um die Themen Spielplan, Ansetzungen und Übertragung im TV, Livestream und Liveticker, gibt es hier.

Wird das deutsche Tennis-Team an der Finalrunde des Davis Cup teilnehmen? Diese Frage wird sich am heutigen Abend entscheiden. Denn: Ab 18.00 Uhr stehen die finalen Begegnungen innerhalb der Partie gegen Brasilien an. Ausgetragen wird heute das Doppel sowie die beiden noch Einzelpartien, sofern das letzte noch benötigt wird.

Nach zwei Einzeln steht es 1:1. Alexander Zverev hatte Deutschland zunächst in Führung gebracht, Jan-Lennard Struff dagegen sein Einzel gegen Thiago Monteiro verloren. Den ersten Tag könnt Ihr hier nachlesen.

Davis Cup, Deutschland vs. Brasilien Tag 2: Spielplan, Ansetzungen, Übertragung heute live im TV und Livestream, Liveticker - Datum, Ort, Uhrzeit, Infos

Wettbewerb: Davis Cup 2022

Davis Cup 2022 Spieltag: Qualfikationsrunde, Tag 2/2

Qualfikationsrunde, Tag 2/2 Spielbeginn: Samstag, 05. März um 18.00 Uhr

Samstag, 05. März um 18.00 Uhr Spielort: Parque Olímpico Arena Tenis in Rio de Janeiro, Brasilien

Davis Cup, Deutschland vs. Brasilien Tag 2: Spielplan, Ansetzungen

Zunächst wird am Samstag das Doppel gespielt. Im Anschluss stehen wieder die Einzel an.

Tag Uhrzeit Team Brasilien Team Deutschland Ergebnis Freitag, 04. März 20 Uhr Thiago Seyboth Wild Alexander Zverev 4:6, 2:6 Freitag, 04. März ca. 22 Uhr Thiago Monteiro Jan-Lennard Struff 6:3, 1:6, 6:3 Samstag, 05. März 18 Uhr Felipe Meligeni & Rodrigues Alves Kevin Krawietz & Tim Pütz Samstag, 05. März ca. 20 Uhr Thiago Monteiro Alexander Zverev Samstag, 05. März ca. 22 Uhr Thiago Seyboth Wild Jan-Lennard Struff

Davis Cup, Deutschland vs. Brasilien Tag 2: Übertragung heute live im TV und Livestream

Was schon für den gestrigen Tag galt, ist auch heute wieder anzuwenden: Der Livesportanbieter sportdeutschland.tv wird sich der Übertragung des zweiten Spieltages annehmen. Alle notwendigen Informationen haben wir im folgenden für Euch zusammengefasst.

Davis Cup, Deutschland vs. Brasilien Tag 2: Spielplan, Ansetzungen Übertragung heute im kostenlosen Livestream

Alles was Ihr tun müsst, um auf die Übertragung im Livestream via Internet zuzugreifen, ist den folgenden Link aufzurufen. Über die Website des Streamingdienstes könnt Ihr Euch das Spiel ganz bequem und kostenfrei zu Gemüte führen. Den Ausstrahlungsbeginn hat man auf 17.50 Uhr terminiert.

Über diesen Link gelangt Ihr zum Livestream der Spiele am Samstag

Davis Cup, Deutschland vs. Brasilien Tag 2: Spielplan, Ansetzungen Übertragung heute im TV

Da es sich beim Anbieter sportdeutschland.tv um einen reinen Streamingdienst handelt, wird es keine Übertragung im linearen Fernsehen geben.

Davis Cup, Deutschland vs. Brasilien Tag 2: Übertragung heute im Liveticker bei SPOX

Wie schon am gestrigen Tage, werden wir auch für die heutigen Partien wieder einen Liveticker zur Verfügung stellen. Wer sich das Match also nicht live anschauen kann, dennoch aber nichts verpassen will, kann hier gerne einmal vorbeischauen.

Sobald verfügbar, ist hier der Liveticker-Link aufzufinden.

Davis Cup, Deutschland vs. Brasilien Tag 2: Spielplan, Ansetzungen, Übertragung heute live im TV und Livestream, Liveticker - Der Kader des deutschen Teams

Das Aufgebot des deutschen Teams wird aus den vier Spielern, welche jeweils ein Einzel bestreiten werden, sowie einem Ersatzmann gebildet. Aushängeschild des Teams ist natürlich Alexander Zverev, der momentan den dritten Platz der Weltrangliste einnimmt.