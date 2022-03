Heute steht der alles entscheidende zweite Spieltag der Begegnung des deutschen Tennisteams gegen Brasilien in der Qualifikationsrunde des Davis Cups an. Das Doppel, sowie die beiden noch offenen Einzelpartien, könnt Ihr hier im Liveticker nachverfolgen.

Alles offen nach dem ersten Spieltag in der Qualifikationsrunde des Davis Cup: 1:1 lautet der Stand nach den beiden Einzelpartien gestern. Ob sich die deutsche Mannschaft tatsächlich für die Davis Cup-Gruppenphase im September qualifizieren kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker bei SPOX.

Davis Cup, Brasilien vs. Deutschland: Tag 2 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Chance auf Wiedergutmachung bietet sich bereits heute. So tauschen die für die Einzelspiele auserkorenen Spieler lediglich ihre Gegner. Den Auftakt in den heutigen Spieltag markiert allerdings das Doppel:

Felipe Meligeni & Rodrigues Alves vs. Kevin Krawietz & Tim Pütz (ab ca. 18.00 Uhr)

Thiago Monteiro vs. Alexander Zverev (ab ca. 20 Uhr)

Thiago Seyboth Wild vs. Jan-Lennard Struff (ab ca. 22 Uhr)

Vor Beginn: Heißer ging es da im zweiten Spiel des gestrigen Abends her. So setzte sich Brasiliens Nummer eins, Thiago Monteiro, gegen Deutschlands Nummer zwei, Jan-Lennard Struff, knapp mit 2:1 durch. Dem Lokalmatadoren gelang es dabei insbesondere in den eigenen Aufschlagsätzen der Partie seinen eignen Stempel aufzudrücken. Profitieren konnte der 27-Jährige dabei vor allem auch vom Heimvorteil: Angepeitscht von der tobenden Menge auf den Rängen, war das Momentum zu weiten Teilen des Spiels auf seiner Seite.

Vor Beginn: Den ersten Punkt in diesem Match sicherte sich der ATP-Ranglisten-Dritte Alexander Zverev. Gegen den Brasilianer Seyboth Wild wurde der Hamburger über weite Strecken seiner eindeutigen Favoritenrolle gerecht. Ohne große Probleme gewann der 24-Jährige das Auftaktspiel mit 2:0.

Vor Beginn: Der Startschuss des ersten Spiels soll hier heute um 18.00 Uhr fallen. Wie schon die gestrigen Partien, werden auch die heutigen im Parque Olímpico Arena Tenis in Rio de Janeiro ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des zweiten Tages des Davis Cup-Duells Deutschland vs. Brasilien.

Davis Cup, Brasilien vs. Deutschland: Tag 2 heute im Liveticker - Übertragung im TV und kostenlosen Livestream

Die drei noch ausstehenden Begegnungen des heutigen Tages werden im kostenlosen Livestream gezeigt. Die Livesportplattform sportdeutschland.tv hat sich die exklusiven Übertragungsrechte der gesamten Qualifikationsrunde Deutschlands gegen Brasilien gesichert.

Da es sich bei der Seite jedoch um einen reinen Streaminganbieter handelt, wird es keine parallele Ausstrahlung im linearen Fernsehen geben.

Davis Cup, Brasilien vs. Deutschland: Tag 2 heute im Liveticker - Spielplan, Ansetzungen