Australian Open: Posse um Novak Djokovic geht in die Verlängerung - Aufschub bis Montag

Nach dem Drama um die verweigerte Einreise nach Australien steht Novak Djokovic ein juristischer Krimi bevor. Am Montag soll ein Gericht über seine Abschiebung entscheiden.

Das erste Finale steigt für Novak Djokovic schon eine Woche vor dem Start der Australian Open - statt auf dem Centre Court erlebt er es aber in einer kargen Abschiebeeinrichtung in Melbourne.

Die Posse um die Einreise des Tennis-Topstars wird zur Hängepartie, nach dem nächtlichen Drama am Flughafen soll die Gerichtsentscheidung über das abgelehnte Visum des Serben erst nach dem Wochenende fallen. Bis dahin muss Djokovic in einem Hotel für Ausreisepflichtige ausharren.

Einige serbische Fans protestierten am Donnerstag vor dem Park Hotel im Melbourner Stadtteil Carlton gegen die Behandlung ihres Landsmannes und zündeten am Abend Kerzen an, Djokovic bedankte sich am Fenster mit Luftküssen.

In der Heimat sprach Präsident Aleksandar Vucic von einer "politischen Hexenjagd" auf den größten Star des Landes, der mit seinen Anwälten gegen die Entscheidung der australischen Behörden kämpft.

Zunächst zumindest mit einem Teilerfolg. Schließlich hatten der Nummer eins der Welt bereits am Donnerstag der Heimflug und damit das Aus für die Titelverteidigung bei den Australian Open (ab 17. Januar) gedroht.

Djokovic: Schlaflose Nacht in Gewahrsam am Flughafen

Es ist nur eine von vielen kuriosen Wendungen in einer jetzt schon irren Geschichte. Mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung für Ungeimpfte wollte Djokovic beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres an den Start gehen - doch der australische Grenzschutz verweigerte dem Major-Rekordchampion die Einreise.

Nach einer schlaflosen Nacht in Gewahrsam am Flughafen mit mehreren Befragungen bekam Djokovic mitgeteilt, dass sein Visum wegen Unstimmigkeiten abgelehnt worden sei.

Schon die Nachricht über die medizinische Ausnahmegenehmigung für den impfkritischen Melbourne-Rekordsieger hatte in Australien hohe Wellen der Empörung geschlagen.

© imago images Muss Novak Djokovic Australien verlassen?

Nadal und Zverev melden sich zu Wort

Superstar Rafael Nadal zeigte am Donnerstag wenig Verständnis für das Chaos rund um seinen großen Rivalen. "Ich denke, wenn er wollte, würde er hier in Australien spielen ohne ein Problem", sagte Nadal.

"Er hat einen anderen Weg eingeschlagen, er hat seine eigenen Entscheidungen getroffen. Und es steht jedem frei, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, aber dann gibt es Konsequenzen", führte der Spanier aus. Zwar tue ihm Djokovic auch leid, aber "es gibt Regeln, und wenn man sich nicht impfen lassen will, dann kann man Probleme bekommen". Nach Meinung des 20-maligen Major-Siegers habe die Welt "genug gelitten, um die Regeln nicht zu befolgen".

Auch Alexander Zverev äußerte sich. "Am Ende des Tages hätte es geholfen, wenn er geimpft wäre. Aber jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. Ich kenne nicht die ganze Situation", sagte der Deutsche: "Er hat ja irgendwie das Visum bekommen, also muss ja ein Grund da sein, warum er sich nicht impfen lassen konnte. Es gab ja auch fünf andere Spieler, die eine Ausnahmegenehmigung bekommen haben, deren Namen wir aber nicht kennen."

Serbiens Präsident unterstützt Djokovic vehement

Laut australischen Medienberichten sah das von Djokovic beantragte Visum medizinische Ausnahmen für Ungeimpfte nicht vor. Angeblich habe sich der 34-Jährige, der sich schon zu Beginn der Pandemie als Impfgegner positioniert und seinen Impfstatus nie veröffentlicht hatte, auf eine Corona-Infektion in den vergangenen sechs Monaten berufen. Den Behörden reichten die vorgelegten Begründungen für eine Ausnahme von der Impfpflicht aber nicht aus.

"Regeln sind Regeln, besonders, was unsere Grenzen angeht", schrieb Australiens Premierminister Scott Morrison bei Twitter und verteidigte die verweigerte Einreise: "Niemand steht über dem Gesetz."

Serbiens Präsident Vucic unterstützt Djokovic vehement und bezeichnete dessen Behandlung als "infam im eigentlichen Sinne des Wortes". Vucic wittert gar eine Verschwörung: "Wenn man jemanden nicht besiegen kann, dann greift man zu solchen Dingen."

Kelly: "Hier wird nicht der Schwanz mit dem Hund wedeln"

Laut der Zeitung Sydney Morning Herald soll der Verband Tennis Australia als Ausrichter des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres eine endgültige Entscheidung in der Causa Djokovic bis spätestens Dienstag wünschen. Der zuständige Richter Anthony Kelly betonte aber bereits, sich nicht unter Zeitdruck setzen zu lassen.

"Wenn ich es mit dem nötigen Respekt sagen darf: Hier wird nicht der Schwanz mit dem Hund wedeln", sagte Kelly.

Der Krimi um Djokovic ist noch lange nicht am Ende.