Australian Open heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 2, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Nach dem gestrigen Auftakt gehen die Australian Open heute mit Tag zwei weiter - erneut mit deutscher Beteiligung. Mit von der Partie ist unter anderem auch Angelique Kerber, die Australian-Open-Siegerin von 2016. Wir zeigen Euch die heutigen Spiele, den Zeitplan und wo Ihr diese Spiele im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Ein ereignisreicher Tag bei den Australian Open steht in den Geschichtsbüchern. Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev setzte sich wie erwartet gegen seinen Landsmann Daniel Altmaier mit 7(7):6, 6:1 und 7(7):6 durch und ist eine Runde weiter. Neben Altmaier mussten sich mit Peter Gojowczyk, Tatjana Maria und Andrea Petkovic drei weitere Deutsche bereits aus dem Turnier verabschieden. Zverev war jedoch nicht der Einzige, der für ein deutsches Erfolgserlebnis sorgte. Dominik Koepfer, Oscar Otte und Yannick Hanfmann haben ihre Matches ebenfalls gewonnen und sind eine Runde weiter. Besonders Hanfmann wird es in der 2. Runde jedoch schwer haben. Sein Gegner ist nämlich der Spanier Rafael Nadal.

Australian Open heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 2

Nun steht der zweite Tag des prestigereichen Grand-Slam-Turniers in Melbourne an. Zahlreiche Erstrundenspiele werden in der Nacht von heute Montag auf morgen Dienstag (18. Januar) bis hin zum frühen Nachmittag absolviert. Von 1 Uhr nachts bis ca. 13 Uhr deutscher Zeit gibt es in mehreren australischen Arenen Tennis auf höchstem Niveau zu bestaunen.

Insgesamt kommen vier Deutsche zum Einsatz. Darunter auch Angelique Kerber, die das Turnier 2016 gewann.

Rod Laver Arena:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 ab 1.00 Uhr Clara Burel Garbine Muguruza Iga Swiatek Harriet Dart Henri Laaksonen Daniil Medvedev ab 9.00 Uhr Storm Sanders Aryna Sabalenka Mikael Ymer Stefanos Tsitsipas

Margaret Court Arena:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 ab 1.00 Uhr Daria Saville Rebecca Peterson Andrey Rublev Gianluca Mager Simona Halep Magdalena Frech ab 9.00 Uhr Lorenzo Musetti Alex de Minaur Sloane Stephens Emma Raducanu

John Cain Arena:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 ab 1.00 Uhr Petra Kvitova Sorana Cirstea Anett Kontaveit Katerina Siniakova ab 5.00 Uhr Nikolaz Basilashvili Andy Murray ab 9.00 Uhr Liam Broady Nick Kyrgios

Kia Arena:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 ab 1.00 Uhr Robin Anderson Samantha Stosur Joao Sousa Jannik Sinner Casper Ruud Alex Molcan Angelique Kerber Kaia Kanepi

1573 Arena:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 ab 1.00 Uhr Diego Schwartzman Filip Krajinovic Maddison Inglis Leylah Fernandez Emil Ruusuvuori Felix Auger-Aliassime Caroline Dolehide Danielle Collins

Court 3:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 ab 1.00 Uhr Elise Mertens Vera Zvonareva Steve Johnson Jordan Thompson Clara Tauson Astra Sharma Alexei Popyrin Arthur Rinderknech

Court 5:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 ab 1.00 Uhr Misaki Doi Kristina Kucova Marketa Vondrousova Priscilla Hon Maxime Cressy John Isner Andreas Seppi Kamil Majchrzak

Court 6:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 ab 1.00 Uhr Roberto Bautista Agut Stefano Travaglia Anna Bondar Anastasia Pavlyuchenkova Ana Konjuh Shelby Rogers Alejandro Davidovich Fokina Alex Bolt

Court 7:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 ab 1.00 Uhr Emilio Gomez Marin Cilic Grigor Dimitrov Jiri Lehecka Viktorija Golubic Shuai Zhang Ann Li Xinyu Wang

Court 8:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 ab 1.00 Uhr Christopher O'Connell Hugo Gaston Stefanie Vögele Daria Kasatkina Heather Watson Mayar Sherif Maximilian Marterer Taylor Fritz

Court 12:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 ab 1.00 Uhr Timofey Skatov Norbert Gombos Emina Bektas Liudmila Samsonova Taro Daniel Tomas Barrios Vera

Court 13:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 ab 1.00 Uhr Ugo Humbert Richard Gasquet Zarina Diyas Elena Rybakina Daniel Evans David Goffin Marie Bouzkova Rebecca Marino

Court 14:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 ab 1.00 Uhr Philipp Kohlschreiber Marco Cecchinato Magda Linette Anastasija Sevastova Tomas Machac Juan Manuel Cerundolo

Court 15:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 ab 1.00 Uhr Oceane Dodin Irina-Camelia Begu Benoit Paire Thiago Monteiro Katie Volynets Beatriz Haddad Maia Sebastian Baez Albert Ramos-Vinolas

Court 16:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 ab 1.00 Uhr Alize Cornet Viktoriya Tomova Roberto Carballes Baena Ricardas Berankis Damir Dzumhur Pablo Andujar Su Jeong Jang Danka Kovinic

Court 17:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 ab 1.00 Uhr Botic van de Zandschulp Jan-Lennard Struff Hailey Baptiste Caroline Garcia Tamara Zidansek Arantxa Rus Frances Tiafoe Marco Trungelliti

Australian Open heute live: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die Australian Open liegen in Deutschland bei Eurosport. Der Sportsender überträgt die ganze Nacht durch bis hin zum frühen Nachtmittag Matches auf seinen Sendern Eurosport 1, der im Free-TV zu sehen ist, und Eurosport 2. Neben der Übertragung im Free-TV hat Eurosport beide Sender auch im Livestream im Angebot. Den dafür benötigten Eurosport-Player könnt Ihr für 6,99 Euro je Monat abonnieren.

Wer jedoch bereits DAZN-Kunde ist, kann ebenfalls beide Eurosportsender live verfolgen. Aufgrund der Kooperation zwischen DAZN und Eurosport sind beide Kanäle rund um die Uhr auf der Plattform von DAZN abrufbar.

© getty Angelique Kerber gewann 2016 die Australian Open.

Australian Open heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 2, Übertragung im Liveticker

Die Australian Open gibt es zudem auch im Liveticker bei SPOX zu verfolgen. Vereinzelte Spiele der Anfangsrunden werden live und ausführlich getickert. Vor allem auf den deutschen Spielerinnen und Spielern liegt der Fokus. An Tag zwei wird neben Angelique Kerber gegen Kaia Kanepi und Sloane Stephens gegen Emma Raducanu auch das Spiel des Weltranglistenvierten Stefanos Tsitsipas gegen Mikael Ymer getickert.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Australian Open: Die Sieger der vergangenen fünf Jahre

Herreneinzel

Jahr Sieger Finalgegner 2017 Roger Federer Rafael Nadal 2018 Roger Federer Marin Čilić 2019 Novak Đoković Rafael Nadal 2020 Novak Đoković Dominic Thiem 2021 Novak Đoković Daniil Medwedew

Dameneinzel