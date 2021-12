Durch einen sensationellen Erfolg gegen Großbritannien steht die deutsche Davis-Cup-Mannschaft zum ersten Mal seit 2007 wieder im Halbfinale des Wettbewerbs. Wann das Halbfinale stattfindet und alle weiteren Informationen zu den Ansetzungen und der Übertragung im TV und Livestream liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Der Traum vom Finale im Davis Cup lebt! Durch ein furiosen 2:1-Erfolg gegen die favorisierten Briten konnte das DTB-Team in das Halbfinale des Davis Cup einziehen. Das gelang einer deutschen Tennis-Mannschaft zuletzt vor 14. Jahren.

Davis Cup: Wann ist das Halbfinale? - Datum, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream

Der Jubel im deutschen Team war groß, als Kevin Krawietz und Tim Pütz ihr entscheidendes Doppel am Dienstagabend gewinnen konnten. Seit 2007 konnte ein DTB-Team endlich wieder das Halbfinale des Davis Cup erreichen. Möglich machte das ein knapper 2:1-Sieg gegen Großbritannien. Nun geht es schon in dieser Woche für die Tennis-Herren weiter.

Denn das Halbfinale des Davis Cup findet am kommenden Samstag, den 4. Dezember, in Madrid statt. Das erste Einzelspiel ist für 13.10 Uhr angesetzt. Danach folgen die zweite Einzelpartie und schließlich das Doppel. Wer in diesem Best-Of-Three mehr Punkte holt, zieht schließlich ins Finale des Davis Cup ein, welches ebenfalls in Madrid stattfinden wird.

Der Gegner des DTB-Teams im Halbfinale steht aktuell noch nicht fest. Erst am Donnerstag duellieren sich die Schweden und Russen um den Platz im Halbfinale. Mit Andrey Rublev ist das russische Team sicherlich leicht favorisiert. Der Topstar der Russen spielt in diesem Jahr für sein Land im Davis Cup.

Im Gegensatz zum besten deutsche Tennisspieler, Alexander Zverev, der nicht im Davis Cup für Deutschland dabei ist. Nach seiner Kritik am neuen Davis-Cup-Format gönnt sich Zverev nach seinem Triumph bei den ATP-Finals lieber eine Auszeit. So besteht das DTB-Team aus Jan-Lennard Struff, Dominik Koepfer, Peter Gojowczyk und den Doppelspielern Kevin Krawietz und Tim Pütz.

Servus TV hat sich in diesem Jahr die exklusiven Rechte für die Übertragung des Davis Cup gesichert. Den Sender könnt Ihr sowohl im TV, als auch per Livestream kostenfrei sehen.

Auf Servus TV seht Ihr das Match des DTB-Teams am Samstag live und in voller Länge. Um 13.00 Uhr beginnt auf Servus TV die Übertragung. Das erste Match ist dann für 13.10 Uhr angesetzt.

© getty Zum ersten Mal seit 2007 steht ein DTB-Team im Halbfinale des Davis Cup.

Dem folgen das zweite Einzelmatch und das abschließende Doppel. Beide Spiele zeigt Servus TV in einer durchgehenden Übertragung.

Im Livestream ist das Davis Cup-Halbfinale am Samstag ebenfalls live auf Servus TV zu sehen. Der Livestream des Privatsenders ist dabei kostenfrei und zeigt das gesamte TV-Programm von Servus TV. Hier findet Ihr den Livestream des Senders.

