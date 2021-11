Nach Trennung von Kerber: Coach Beltz offenbar vor Einigung mit US-Open-Siegerin Raducanu

Angelique Kerber hat sich zum insgesamt dritten Mal von Erfolgscoach Torben Beltz getrennt. Englischen Medienberichten zufolge steht der nun aber schon vor einem neuen Engagement - und zwar mit US-Open-Siegerin Emma Raducanu.

Die 18-Jährige Britin hatte sich nach ihrem Grand-Slam-Sieg von ihrem Trainer Andrew Richardson getrennt und öffentlich erklärt, nach einem erfahrenen Coach Ausschau zu halten. Nach Flushing Meadows hatte sie bislang zwei Turniere gespielt und dabei nur zwei Matches gewonnen.

Englischen Medienberichten zufolge soll sich Raducanu mit dem 44 Jahre alten Beltz bereits auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben. Offiziell ist allerdings noch nichts. Auf Instagram ist ein Foto im Umlauf, das die beiden bei einem Treffen im Oktober in einem Londoner Cafe zeigen soll.

Zum insgesamt dritten Mal gehen Kerber und Beltz getrennte Wege, wie die Deutsche am Montag im Interview mit ihrem Sponsor Porsche bestätigte. "Ich bin ihm sehr dankbar für die gemeinsame Zeit und für alles, was wir gemeinsam erlebt und erreicht haben", sagte die 33-Jährige.

Beltz hatte Kerber erstmals von 2004 bis 2013 betreut und in die Weltspitze geführt, es folgte die erfolgreichste Phase von 2015 bis Ende 2017 mit den Major-Siegen in Melbourne und New York, dem Olympia-Finale in Rio und dem Sprung an die Spitze der Weltrangliste.

Der dritte Abschnitt ab Ende Juli 2020 war nach einigen Startschwierigkeiten geprägt von einem starken Comeback mit dem Turniersieg in Bad Homburg, dem Halbfinale in Wimbledon und der kurzzeitigen Rückkehr in die Top 10.