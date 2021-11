Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev: ATP Finals heute im Liveticker

Bei den ATP Finals kommt es am heutigen Mittag zum Duell zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev. Hier könnt Ihr das komplette Match im Liveticker verfolgen.

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev muss bei seinem zweiten Auftritt bei den ATP Finals gegen den Weltranglisten-Zweiten Daniil Medvedev antreten. Welcher der beiden Athleten muss heute beim Turnier die erste Niederlage einstecken? Hier erfahrt Ihr alles im Liveticker.

Vor Beginn: Alexander Zverev hat sich durch seinen Sieg gegen Matteo Berrettini in eine hervorragende Ausgangssituation gebracht, um bei den ATP Finals in die K.o.-Runde einzuziehen. Sein Sieg kam jedoch dadurch zustande, dass sein Gegner verletzungsbedingt im zweiten Satz aufgeben musste. Dennoch führte Zverev im ersten Satz und befindet sich seit Wochen in guter Form. Das gilt jedoch auch für Daniil Medvedev. Der Russe konnte ebenfalls sein Auftaktmatch gewinnen. Ein spannendes Duell ist heute also zu erwarten.

Vor Beginn: Das heutige Duell bei den ATP Finals findet um 14.00 Uhr in Turin statt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Matches zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev.

Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev: ATP Finals heute live im TV und Livestream

Das heutige Match zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev ist exklusiv bei Sky zu sehen. Der Privatsender hält die Übertragungsrechte für die gesamten ATP Finals in diesem Jahr.

Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev: ATP Finals heute im TV

Sky zeigt das heutige Match live ab 11.30 Uhr. Bei Sky Sport 1 seht Ihr das komplette Duell live und in voller Länge.

Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev: ATP Finals heute im Livestream

Sky bietet zudem zwei Möglichkeiten das Match im Livestream zu verfolgen. Das geht zum einen über die Sky Go-App oder das Sky Ticket. Beide Optionen bieten Euch die Möglichkeit das Spektakel live und vollumfänglich zu streamen.

ATP Finals: Die rote Gruppe im Überblick

Rang Mannschaft Sp. S N Sätze Diff. Matches 1 Alexander Zverev 1 1 0 2:0 2 1:0 2 Daniil Medvedev 1 1 0 2:1 1 1:0 3 Hubert Hurkacz 1 0 1 1:2 -1 0:1 4 Matteo Berrettini 1 0 1 0:2 -2 0:1