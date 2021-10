Tennis: Struff und Petkovic stehen im Achtelfinale

Tennisprofi Jan-Lennard Struff ist nach seinem frühen Aus beim Masters in Indian Wells beim ATP-Turnier in Antwerpen ins Achtelfinale eingezogen.

Der Warsteiner besiegte den Spanier Albert Ramos Vinolas 6:3, 3:6, 6:3. Im Achtelfinale trifft Struff entweder auf den an Nummer sieben gesetzten Lloyd Harris (Südafrika) oder den Belgier Zizou Bergs. In Indian Wells war Struff in der zweiten Runde an Fabio Fognini (Italien) gescheitert.

Andrea Petkovic (Darmstadt) hat beim WTA-Turnier in Moskau ebenfalls das Achtelfinale erreicht. Die 34-Jährige profitierte in ihrem Erstrundenmatch von der Aufgabe ihrer Gegnerin Jelena Ostapenko (Lettland). Gegen Ende des zweiten Satzes hatte die ehemalige French-Open-Siegerin eine medizinische Auszeit genommen und gab anschließend beim Stand von 6:2, 0:6 und 0:2 aus ihrer Sicht auf. Im Achtelfinale trifft Petkovic auf die an Nummer neun gesetzte Anett Kontaveit (Estland).

Beim Masters in Indian Wells Anfang Oktober hatte Petkovic ihr Erstrundenmatch gegen die Kasachin Julia Putinzewa noch verloren. Ostapenko war in Indian Wells bis ins Halbfinale vorgedrungen.