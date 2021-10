Matchbälle vergeben: Alexander Zverev verliert Viertelfinale von Indian Wells gegen Taylor Fritz

Alexander Zverev hat sein Viertelfinal-Match beim Masters in Indian Wells gegen den Amerikaner Taylor Fritz verloren. Beim 6:4, 3:6 und 6:7 (3:7) vergab die deutsche Nummer eins im dritten Durchgang gleich mehrere Matchbälle. Er war nicht der einzige Topfavorit, der in der Nacht auf Samstag überraschend seine Koffer packen musste.

Im entscheidenden dritten Satz hatte Zverev schon mit 5:2 geführt und beim Stand von 5:3 und eigenem Aufschlag seine Matchbälle zwei und drei. Allerdings schwächelte dann einmal mehr sein Aufschlag, unter anderem vergab er einen Matchball mit einem Doppelfehler.

Fritz gewann vier Spiele in Folge zum 6:5 und zog im Tiebreak schnell auf 6:1 davon. "Das ist auf jeden Fall der beste Sieg meiner Karriere, gegen einen sehr starken Gegner beim größten Match, das ich überhaupt spielen kann", jubelte der 23 Jahre alte US-Amerikaner. Das Turnier in Indian Wells wird normalerweise im März ausgetragen, wurde aufgrund der Pandemie aber verschoben.

"Das Match tut weh, weil ich wusste, dass ich nach der Niederlage von Stefanos eigentlich der Favorit auf den Turniersieg war", erklärte Zverev. "Aber mein Tennis war einfach noch nicht da." Zudem kritisierte er die Zuschauer, die natürlich auf der Seite von Lokalmatador Fritz waren: "Auf der einen Seite waren ein paar, die immer zwischen erstem und zweiten Aufschlag geredet und nicht so schöne Dinge gesagt haben. Da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, dritter Satz Tiebreak, seid wenigstens respektvoll."

Im Match zuvor hatte Stefanos Tsitsipas, an Nummer zwei gesetzt, überraschend in drei Sätzen gegen Nikoloz Basilashvili verloren. Der trifft nun im Halbfinale auf Fritz. Das zweite Halbfinale bestreiten der Brite Cameron Norrie und Grigor Dimitrov. Zum ersten Mal in der Geschichte eines Masters-1000-Turniers stehen damit alle vier Halbfinalisten in der Weltrangliste nicht unter den Top 25.

Bei den Damen stehen Viktoria Azarenka und Paula Badosa im Endspiel. Azarenka setzte sich gegen die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko in drei engen Sätzen durch. Kerber-Bezwingerin Badosa ließ Ons Jabeur keine Chance. Für sie ist es erst das zweite Finale auf der WTA-Tour.